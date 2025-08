Deutsche Backpackerin: Wagen von Carolina Wilga aus Australiens Wildnis geborgen

1 Drei Wochen nach der Rettung der vermissten Carolina Wilga wurde nun auch ihr Auto geborgen (Archivbild). Foto: --/WESTERN AUSTRALIA POLICE FORC/--

Die Rettung der deutschen Backpackerin von Carolina Wilga aus der australischen Wildnis hat weltweit Schlagzeilen gemacht. Jetzt wurde auch ihr Auto geborgen - eine komplexe Mission.











Drei Wochen nach der Rettung der in Australiens Wildnis vermissten Deutschen Carolina Wilga ist auch das Auto der Backpackerin geborgen worden. Lokalen Farmern gelang es nach mehrtägigen Anstrengungen, den Mitsubushi-Van aus dem abgelegenen und teilweise fast undurchdringlichen Outback Westaustraliens herauszuholen, wie australische Medien übereinstimmend berichteten. Wilga war Ende Juni während ihrer Reise durch Down Under plötzlich verschwunden.