Deutsche Autozulieferer: Wird jetzt Indien zum gelobten Land für Mahle?

1 Perspektivisch werden sich in Indien immer mehr Menschen erstmals ein Auto leisten können. Foto: AP/Lefteris Pitarakis

In China und den USA sind Produkte der deutschen Autoindustrie nicht mehr so gefragt. Also orientiert sie sich Richtung Indien. Mit Erfolg?











Mahle ist für die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) im September gerüstet. In München präsentiert der Autozulieferer gleich eine ganze Reihe neuer Produkte: zum Beispiel ein bionisches Gebläse, dessen Blätter sich in der Form an den Flügelflossen von Pinguinen orientieren. Oder ein neues Range-Extender-System, das die Reichweite eines E-Autos durch den Einsatz eines integrierten Verbrennungsmotors auf bis zu 1350 Kilometer erhöhen kann. Elektrofahrzeug heißt auf Hindi übrigens „elektrischee vahaan“. Was für Mahle insofern von Bedeutung ist, weil Indien eine immer wichtigere Rolle in den strategischen Überlegungen für das Stuttgarter Stiftungsunternehmen spielt.