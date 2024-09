Das bringt der Paralympics-Tag in Paris

1 Prothesen-Weitspringer Markus Rehm ist großer Gold-Favorit. Foto: Michel Euler/AP/dpa

In der Leichtathletik steht im Stade de France eines der deutschen Highlights auf dem Programm. Weitere Medaillen kann es im Dressurreiten und bei den Radsportlern geben.











Paris - Leichtathlet Markus Rehm will bei seinen vierten Paralympics in Paris das vierte Gold im Weitsprung. Im Umland von Paris haben die Radsportler die nächste Chance auf Medaillen. In Versailles richten sich die Blicke auf Dressurreiterin Regine Mispelkamp.