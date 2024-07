Deutsch-türkische Spannungen: Wolfsgruß führt zu diplomatischer Krise

1 Der türkische Fußballer Merih Demiral hatte im EM-Achtelfinale nach seinem Tor zum 2:0 den sogenannten Wolfsgruß gezeigt. Foto: AFP/RONNY HARTMANN

Die politischen Spannungen zwischen Deutschland und der Türkei nach dem Wolfsgruß-Eklat bei der Fußball-EM durch den türkischen Nationalspieler Merih Demiral nehmen zu. Präsident Erdogan will beim Viertelfinalspiel der türkischen Mannschaft in Berlin dabei sein.











Link kopiert



Besuche von Recep Tayyip Erdogan in Deutschland sind häufig kontrovers. Nun steht am Samstag neuer Krach bei einer Reise des türkischen Präsidenten in die Bundesrepublik an. Erdogan will zum EM-Viertelfinalspiel der türkischen Nationalmannschaft gegen die Niederlande nach Berlin reisen und damit in der Debatte um die umstrittene Handgeste des türkischen Spielers Melih Demiral ein Zeichen gegen die Kritik der Bundesregierung und die Untersuchung der Uefa setzen. Erdogans Regierung sieht die deutsche Empörung über Demirals Handzeichen als Ausdruck rassistischer Gesinnung und anti-türkischer Ressentiments.