Mikrofeminismus Wie der Feminismus "to go" funktioniert

Frauen in der Geschäfts-Email zuerst ansprechen, automatisch von einer "Ärztin" ausgehen oder aufhören, sich ständig zu entschuldigen: Mikrofeminismus sorgt im Alltag für kleine Irritationen, die große Probleme aufdecken. So einfach geht der "Feminismus to go".