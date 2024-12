Deutsch-Syrer und The-Voice-Teilnehmer: „Zum ersten Mal konnten wir ohne Ängste frei reden“

1 Mazen Mohsens Lieblingsort in Marbach: Auf der Schillerhöhe zu Füßen Friedrich Schillers, des Dichters der Freiheit Foto: Werner Kuhnle

Mazen Mohsen flüchtete 2015 aus Syrien nach Deutschland und lebt in Marbach. Der aus der Show The Voice bekannte Musiker telefonierte nach dem Umsturz die halbe Nacht mit seiner Familie in Damaskus. Es ist ein Schwanken zwischen Hoffnung und Sorge.











Als islamistische Kämpfer am Sonntagabend die Kontrolle über Damaskus übernehmen, feiert Mazen Mohsen im kleinen Kreis seinen Geburtstag vor. Am Montag wurde er 31 Jahre alt. Assads Sturz ist das schönste Geschenk, das ihm gemacht hätte werden können. „Das was jetzt in Syrien passiert, fühlt sich wie eine Wiedergeburt an. Wie ein Traum, der endlich wahr wird. Die Revolution hat es geschafft, das grausame Regime zu stürzen“, sagt Mohsen und seine Augen leuchten. Eine Regime, vor dem der Syrer vor neun Jahren flüchtete. 13 Tage war er unterwegs. Auf einem Schlauchboot auf dem Mittelmeer war er dem Tod näher als dem Neuanfang in einem fremden Land.