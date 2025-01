Deutsch-schweizerische Grenze: Mann will 8650 Euro teure Handtasche schmuggeln – Zoll bittet ihn zur Kasse

Warnstufe Gelb Stellenweise Glätte und Staus wegen Busstreik

Glatteisgefahr in Baden-Württemberg: Im Westen hat es bereits zu regnen begonnen, was wieder für Blitzeis sorgen kann. In der Region Stuttgart gibt es auch Probleme mit einem Busstreik und einer gesperrten Spur auf der A8 Richtung Ulm.