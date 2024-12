Deutlicher Preisanstieg: Toilettenbesuch an Bahnhöfen wird teurer – auch in Stuttgart

Toilettenbesuch an Bahnhöfen wird teurer – auch in Stuttgart

1 Wer am Stuttgarter Hauptbahnhof die Toilette nutzen will, muss seit Kurzem mehr Geld hinlegen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Panthermedia/Gudella via imago-images.de

Wer auf eine Bahnhofstoilette geht, muss seit einigen Tagen vielerorts tiefer in die Tasche greifen. Betroffen ist der Stuttgarter Hauptbahnhof, und viele weitere Bahnhöfe in Deutschland.











An vielen Bahnhöfen in Deutschland ist der Toilettenbesuch teurer geworden, auch am Stuttgarter Hauptbahnhof. Der Preis geht um 50 Prozent nach oben und kostet jetzt 1,50 Euro anstelle von zuvor 1 Euro. Betroffen sind neben Stuttgart zum Beispiel die Hauptbahnhöfe in Berlin, Essen, Frankfurt am Main, Köln, Mannheim und München.