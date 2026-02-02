Die Arbeitslosenquote ist seit Neujahr von 4,2 auf 4,5 Prozent angewachsen. Zudem werden weniger Stellen ausgeschrieben.
Zum Jahresbeginn ist die Arbeitslosigkeit im Kreis Ludwigsburg deutlich gestiegen. Das teilt die Agentur für Arbeit mit. Am Stichtag im Januar waren 14.274 Arbeitslose gemeldet. Das sind 943 oder 7,1 Prozent mehr als im Dezember und 1103 Personen oder 8,4 Prozent mehr als im Januar vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich gegenüber dem Vormonat um 0,3 auf 4,5 Prozent (Januar 2025: 4,2 Prozent).