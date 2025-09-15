Deutliche Worte: Stillst du nicht mehr?: Franca Lehfeldt wehrt sich gegen Kritik

Auf Kritik an ihrem vermeintlichen Verhalten als junge Mutter hat Franca Lehfeldt jetzt entschieden reagiert. Auf Instagram teilte sie einen Kommentar, der ihrer Meinung nach komplett fehl am Platz ist.
Seit noch nicht einmal einem halben Jahr sind die Unternehmerin Franca Lehfeldt (36) und der ehemalige Bundesfinanzminister Christian Lindner (46) Eltern. Die Geburt ihres ersten Kindes gaben sie am 9. April via Instagram bekannt. Vor wenigen Tagen, am 12. September, feierte Lehfeldt ihren 36. Geburtstag. Eine auf Instagram geteilte Aufnahme der Feierlichkeiten löste nun Kritik im Internet aus, gegen die sich Lehfeldt entschieden zur Wehr gesetzt hat.