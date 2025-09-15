Deutliche Worte: Stillst du nicht mehr?: Franca Lehfeldt wehrt sich gegen Kritik

Auf Kritik an ihrem vermeintlichen Verhalten als junge Mutter hat Franca Lehfeldt jetzt entschieden reagiert. Auf Instagram teilte sie einen Kommentar, der ihrer Meinung nach komplett fehl am Platz ist.

Seit noch nicht einmal einem halben Jahr sind die Unternehmerin Franca Lehfeldt (36) und der ehemalige Bundesfinanzminister Christian Lindner (46) Eltern. Die Geburt ihres ersten Kindes gaben sie am 9. April via Instagram bekannt. Vor wenigen Tagen, am 12. September, feierte Lehfeldt ihren 36. Geburtstag. Eine auf Instagram geteilte Aufnahme der Feierlichkeiten löste nun Kritik im Internet aus, gegen die sich Lehfeldt entschieden zur Wehr gesetzt hat.

Franca Lehfeldt fertigt Screenshot von kritischem Kommentar an Am 13. September hatte die ehemalige "Welt"-Journalistin ein Bild in dem sozialen Netzwerk gepostet, das sie offenbar an ihrem Ehrentag umringt von Freundinnen zeigt. Die junge Mutter hat auf der Aufnahme ein orangefarbenes Getränk mit einer Orangen-Scheibe darin in der Hand.

Eine Followerin, für die es offensichtlich schien, dass Lehfeldt hier Alkohol konsumiert, kommentierte daraufhin unter dem Beitrag: "Echt jetzt? Stillst du nicht mehr?"

Zuspruch in weiteren Kommentaren

Von diesem Wortbeitrag wiederum fertigte Lehfeldt einen Screenshot an, teilte diesen in einer Story auf ihrem offiziellen Profil und schrieb auf das Bild: "Aus der Kategorie: Geburtstagsgrüße, die man sich besser schenken sollte. Frauen bewerten Frauen. Ist es das, was unsere Emanzipation und Selbstbestimmung stärkt?"

Auch zwei weitere Kommentare, die auf den ersten, von Lehfeldt kritisierten eingehen, versah die 36-Jährige mit einem zustimmenden Emoji. Ein erster User hatte geschrieben: "Hä? Wen geht das was an?", während eine weitere Person kommentierte: "Bekanntermaßen kann man auch mal abpumpen und ein paar Stunden mit Fläschchen überbrücken, um auch mal was trinken zu können."

Die Geburt ihres Kindes hatten Lehfeldt und Lindner, die sich 2022 auf Sylt das Jawort gegeben hatten, im April mit den Worten bekanntgegeben: "Wir sind überglücklich und fühlen große Dankbarkeit, dass wir jetzt eine Familie sind." Dazu teilten sie ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem ein Baby-Händchen zu sehen ist.

Schon vor der Geburt hatte Lehfeldt angekündigt, rasch ins Berufsleben zurückkehren zu wollen. "Ab wann bist du denn im Mutterschutz? - Gar nicht", stellte sie im Januar auf Instagram klar.