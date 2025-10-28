Oscarpreisträger Anthony Hopkins hat kein Verhältnis mehr zu seiner Tochter Abigail. In einem Interview sprach der 87-Jährige nun offen über die Entfremdung.
Oscarpreisträger Anthony Hopkins (87) hat seine Memoiren "We Did OK, Kid" verfasst, die im November im Handel erscheinen. Anlässlich der Buchveröffentlichung gab der große Mime der "New York Times" ein Interview - und kam darin auf das zerrüttete Verhältnis zu seiner einzigen Tochter Abigail Hopkins (57) zu sprechen. Was der 87-Jährige zu sagen hat, klingt nach einem endgültigen Schlussstrich.