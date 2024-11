Dettmannsdorf nahe Rostock: „Palim palim“: Scherz-Tankstellen-Überfall mit ernsten Folgen

1 Die Polizei eilte zu dem nicht alltäglichen Einsatz nach Dettmannsdorf. (Symbolbild) Foto: dpa/David Inderlied

Ein angeheiterter Mann will in einer Tankstelle Bier kaufen und macht einen Scherz. Das stößt auf wenig Gegenliebe und die Situation kippt. Bier gibt es nicht, aber Anzeigen.











In einer Tankstelle in Dettmannsdorf nahe Rostock ist offenbar ein Scherz in Anlehnung an Dieter Hallervorden gründlich schiefgegangen und hat zur Anzeige eines 50-Jährigen geführt. Mit dem für Hallervorden typischen Spruch „Palim palim“ und der scherzhaften Androhung eines Überfalls kam der Mann laut Polizei am Montagabend in die Tankstelle, um Bier zu kaufen.