In Dettingen (Kreis Esslingen) kam es am Samstag zu einem Auffahrunfall, bei dem zwei Jugendliche verletzt wurden. Wie die Polizei berichtet, war ein 42-Jähriger mit seinem Auto auf der Kirchheimer Straße in Richtung Owen unterwegs. Bei ihm im Auto waren auch ein 15-Jähriger und ein 17-Jähriger. Nach dem der 42-Jährige verkehrsbedingt angehalten hatte, fuhr ein 47-Jähriger mit seinem Wagen auf dessen Auto auf. Durch den Aufprall erlitten die beiden Jugendlichen Mitfahrer im vorderen Fahrzeug den ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen, der Rettungsdienst brachte die beiden in eine Klinik. Da im Rahmen der Unfallaufnahme von der Polizei festgestellt wurde, dass der 47-jährige Unfallverursacher offenbar unter Alkoholeinfluss stand, musste er seinen Führerschein abgeben. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf insgesamt 12 000 Euro.