1 Die Radfahrerin stieß mit dem PKW zusammen. (Symbolbild) Foto: dpa/Britta Pedersen

Bei einem Verkehrsunfall in Dettenhausen ist am Freitag eine Radfahrerin verletzt worden. Zudem entstand ein Sachschaden.











Link kopiert



Am Freitagvormittag ist es in der Weinhalde in Dettenhausen bei Tübingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw gekommen.