Detox nach zwei Wochen Wiesn: So kommt der Körper wieder in Schwung

Zwei Wochen Bier, Hendl und Fahrgeschäfte haben ihre Spuren hinterlassen? Mit den richtigen Detox-Tipps tankt man Energie, bringst die Verdauung in Schwung und startet frisch in den Herbst.
Die Wiesn geht zu Ende - und damit eine ziemlich anstrengende Zeit für den Körper. Zwei Wochen Bier trinken, fettiges Essen und lange unterwegs sein, hinterlassen Spuren. Blähungen, Völlegefühl, Müdigkeit oder ein leichter Gewichtszuwachs sind typische Folgen. Ein sanfter Detox hilft, Stoffwechsel, Immunsystem und das allgemeine Wohlbefinden wieder ins Gleichgewicht zu bringen - ohne extreme Diäten.