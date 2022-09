1 Beim Detox wird der Körper entgiftet und gereinigt. Foto: Shutterstock/ Alyona Shu

Bei einem Detox-Urlaub in Deutschland kann der Körper während der Fastenkur entgiften und sich regenerieren. Doch was genau ist Detox, welche Fastenarten gibt es und was bietet ein Fastenhotel seinen Besuchern? Wir geben Antworten auf die wichtigsten Fragen.















Link kopiert

Stuttgart – Ein erholsamer Urlaub in ruhiger Natur, Bewegung und Sport an der frischen Luft, ein entspannender Spa-Bereich, Kneipp-Bäder und entschlackende Bäder, Massagen und medizinische Betreuung. Bei einem Fastenurlaub in einem Detox-Hotel kann der Körper unter medizinischer Aufsicht und mit viel Ruhe neu starten und entgiften. Doch was ist ein Detox-Urlaub und was bietet ein Fastenhotel seinen Besuchern?

Was bedeutet „Detox“?

Beim Detox geht es um das Entgiften und Reinigen des Körpers. Der eigene Körper soll durch eine Entgiftungskur von unerwünschten Schadstoffen befreit werden. Die Anhänger von Detox-Diäten sind der Auffassung, dass sich die schädlichen Giftstoffe, die der Körper nicht vollständig ausscheiden kann, in Form von Schlacken im Bindegewebe und in Organen ablagern. Durch Entgiftungsdiäten wird der Darm gereinigt. Dies kann durch ergänzende Behandlungen wie Massagen oder Bäder unterstützt werden.

Fast jede Fastenkur erfolgt eben dieses Ziel des Detox: die Entgiftung. Doch nicht jede Person ist geeignet für eine Fastenkur. Besonders Schwangere und stillende Personen, sowie Personen mit Anorexie oder auch Nieren- und/oder Leberinsuffizienz sollten Abstand zum Fasten nehmen.

Heilfasten im Hotel: Welche Fastenarten gibt es?

Es gibt verschiedene Ansätze, um seinen Körper zu entgiften. So gibt es auch verschiedene Fastenarten. Die meisten Fastenhotels spezialisieren sich auf eine Art des Fastens und bieten nur dieses Konzept an. Interessierte sollten sich erkundigen und gegebenenfalls beraten lassen, welche Fastenart für sie in Frage kommt und welche Detox-Hotels diese anbieten.

Fasten nach Dr. Buchinger

Beim Fasten nach Buchinger handelt es sich um die klassische Form des Heilfastens. Die Fastenwoche wird in drei Phasen untergliedert, die erste davon beginnt der Besucher meist schon Zuhause. Der Körper muss vor der eigentlichen Fastenzeit umgewöhnt werden und somit auf leicht verdauliche und fettarme Kost umgestellt werden. Vor dem eigentlichen Fasten wird eine Darmreinigung durchgeführt, nach der keinerlei feste Nahrung mehr zugeführt wird. Brühen, Tees, Säfte und Wasser bringen dem Körper die notwendigen Mineralien und Vitamine. An den letzten Tagen wird langsam ein normales Essverhalten eingeschlichen.

Basenfasten nach Wacker

Der Säure-basen-Haushalt des Körpers kann durch bestimmte Lebensmittel, die den Körper übersäuern, aus dem Gleichgewicht gebracht werden. Der Stoffwechsel gerät daraufhin ins Ungleichgewicht. Deshalb wird während des Basenfastens auf eben diese übersäuernden Lebensmittel verzichtet. Hierzu zählen Fleisch und Fisch, Käse und h-Milchprodukte, Weißmehlprodukte, Süßigkeiten und Alkohol, jegliche gesüßten Getränke und Nikotin. Da andere Lebensmittel weiter verzehrt werden dürfen, handelt es sich um eine sanftere Form des Fastens, die den Körper schont. Dieses Basenfasten nach Wacker wird meist individuell abgewandelt und auf drei Grundtypen von Personen zugeschnitten.

Heilfasten nach F. X. Mayr

Fast nach F. X. Mayr vereint die Grundlagen des Basen- und Heilfastens. Im Zentrum des Ansatzes steht die Sanierung des Darms. Die Kur ist als Umstellung der Ernährung angelegt und eignet sich so als Startschuss für ein gesünderes Essverhalten. Sie ist auf zwei bis vier Wochen Dauer ausgelegt und die Gefahr eines anschließenden Jojo-Effekts ist geringer, da durchgängig genug Protein aufgenommen wird.

Ayurveda-Basenfasten

Beim ayurvedischen Basenfasten will gegen den angesammelten Schlacke und Giftstoffe im Körper vorgehen, die ihm Mineralien entziehen und durch Übersäuerung die Lebensqualität maßgeblich beeinträchtigen. Durch eine basische Ernährung aus dem Ayurveda soll der Körper wieder einen gesunden Säure-Basen-Haushalt erlangen. Obst, Gemüse, Kartoffeln, Sojaprodukte und Salate, die reich an Vital- und Ballaststoffen sind, bilden das Zentrum der Ernährung während des ayurvedischen Basenfastens.

Frisch- und Reduktionskost

Möchte man eher schonen entschlacken, so eignet sich diese Art des Fastens besonders. Der Körper bezieht hierbei seine wichtigen Nährstoffe aus einer rein vegetarischen Ernährung aus biologischem Anbau. Die Nahrungsaufnahme wird reduziert. Bei dem Konzept der Frischkost ernährt man sich hauptsächlich von Obst und Salaten, die als reine Rohkost verzehrt werden.

Wieso einen Fastenurlaub machen?

Dem Körper etwas Gutes tun, zur Ruhe kommen, abseits des stressigen Alltags dem Körper die Möglichkeit zur Regeration geben und einen Urlaub in wunderschöner und beruhigender Natur verbringen. Professionelle Fastenhäuser erwarten ihre Besucher in schönster, ruhiger Lage und umfangreichen Plänen für die bevorstehenden Fastenkuren sowie ergänzenden Freizeitangeboten. Bei einem Fastenurlaub kann der Körper in ruhiger Situation, fernab des Alltagsstress‘ und des normalen Essverhaltens, regeneriert werden. Nicht nur der Geist kommt zur Ruhe, sondern auch der Körper hat die Chance auf Erneuerung und Kräftigung.

Bestandteile eines Detox-Urlaubs

In Deutschland gibt es eine breite Palette an Hotels, die ihre Besucher bei Fastenkuren begleiten und unterstützen. Einige sind spezialisiert auf das reinigende Fasten nach Buchinger und blicken auf viele Jahre Erfahrung zurück, andere legen ihren Fokus auf das Basenfasten nach Wacker oder ayurvedisches Heilfasten. In solchen Hotels ist medizinisches Wissen vereint mit angenehmen Wohlfühlkomfort und einer idyllischen Lage in der Natur. Besonders die Mahlzeiten sind während solcher Fastenkuren grundlegend. So werden je nach Programm diverse Säfte, Brühen, Fastentees und Zitronenwasser gereicht.

Neben medizinischen Anwendungen wie Leberwickel oder Darmspülungen, spielt auch die Bewegung eine große Rolle. Wanderungen oder Yoga-Sessions sind keine Seltenheit. In zahlreichen Detox Hotels stehen Ärzte für körperliche Untersuchungen zur Verfügung, sowie Ernährungsberater und Osteopathen. In zahlreichen Programmen spielt auch die Gesundheitslehre nach Kneipp und seinen Anwendungen eine große Rolle. Auch Anwendungen die Massagen, Saunieren oder Entschlackungsbäder sind in den meisten Angeboten inklusive.

Mehr in unserem Angebot:

Wellnessurlaub in Deutschland

Erholung im Yoga-Urlaub