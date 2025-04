Detonation in Hafen: Todesopfer nach Explosion im Iran auf 46 gestiegen

1 Ein Bild der Verwüstung: der Hafen Schahid Radschai nach der Explosion. Foto: AP/dpa/Meysam Mirzadeh/Tasnim News Agency

Eine verheerende Detonation in einem Containerhafen am Persischen Golf fordert mehr als 40 Tote und Hunderte Verletzte. Der Iran steht unter Schock, die Ursache des Unglücks ist weiterhin unklar.











Nach der gewaltigen Explosion in einem Hafen im Süden des Irans ist die Zahl der Todesopfer auf 46 gestiegen. Wie Staatsmedien berichten, wurden bei dem Unglück am Persischen Golf mehr als 1.000 Menschen verletzt. Bis Sonntag konnten die meisten die Kliniken wieder verlassen, rund 200 Verletzte blieben in stationärer Behandlung. Das Feuer gilt als unter Kontrolle, doch auch am Montag dauerten die Löscharbeiten an.