Detmold Vater überrollt Kleinkind mit Auto und verletzt es tödlich

Von red/dpa 12. Oktober 2018 - 13:57 Uhr

Die Polizei in Detmold musste wegen eines tödlichen Unfalls mit einem Kleinkind ausrücken (Symbolfoto). Foto: dpa

Detmold - Ein Vater hat in Detmold seine sieben Monate alte Tochter mit dem Auto überrollt und tödlich verletzt. Wie die Polizei in Nordrhein-Westfalen mitteilte, wollte der Mann am Freitagmorgen mit seinen zwei Kindern losfahren.

Während er das einjährige Kind anschnallte, stellte er die jüngere Tochter in ihrem Kindersitz hinter das Auto. Dort vergaß er sie anscheinend und setzte mit dem Wagen zurück. Dabei überrollte er das Kind, das noch vor Ort starb. Der Vater und die kurz darauf eintreffende Mutter erlitten einen schweren Schock.