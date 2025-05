1 Blake Lively wird persönlich vor Gericht aussagen. Foto: Imago/Cover-Images

Im Rechtsstreit mit "It Ends with Us"-Regisseur Justin Baldoni sind neue Details bekannt geworden. Blake Livelys Anwalt bestätigte in einem Interview, dass die Schauspielerin im kommenden Prozess unter Eid aussagen wird.











Schauspielerin Blake Lively (37) wird im anstehenden Gerichtsverfahren gegen ihren "It Ends with Us"-Co-Star und Regisseur Justin Baldoni (41) selbst unter Eid aussagen. Das bestätigte ihr Anwalt Mike Gottlieb in einem Interview mit dem US-Magazin "People".