Foto: Christina Radcliffe / iStock via Getty Images

Langweilige Nägel? Nicht in diesem Sommer! Statt klassischer French Tips sind jetzt knallige Farben und kreative Designs angesagt. Mit ein bisschen Geschick und den richtigen Tools entstehen im Handumdrehen Looks, die echte Eyecatcher sind. Diese Ideen bringen Sommerlaune auf die Fingernägel.

Mermaidcore

Der Mermaidcore-Trend bestimmt nicht nur die Mode, auch die Nägel schimmern jetzt im Meereslook. Seesterne sind schnell mit einem dünnen Pinsel gemalt und können für mehr Tiefe mit kleinen Punkten versehen werden. Wer mit Gel arbeitet, kann sogar plastische Muschelformen kreieren. Dafür werden auf einem hellen Untergrund mit feinen Pinselstrichen die Konturen gezeichnet - eine kleine Perle am unteren Ende wertet das Design auf.

Besonders raffiniert: Blaue French Tips, bei denen zwei Töne ineinander verlaufen und so die Illusion von Wellen erzeugen.

Lesen Sie auch

Es wird fruchtig

Süße Früchte dürfen bei keinem Picknick fehlen - auch nicht auf den Nägeln. Erdbeeren, Kirschen und Melonen, aber auch Zitrusfrüchte werden an den Händen zum Eyecatcher. Am einfachsten gelingt das Design, wenn der ganze Nagel in Form einer Frucht gestaltet wird - zum Beispiel als Erdbeere oder aufgeschnittene Zitrone. Mehr Fingerspitzengefühl erfordert das Aufpinseln kleiner Frucht-Details. Besonders cool wirkt die Maniküre, wenn kein Nagel dem anderen gleicht. Für Abwechslung sorgen Muster wie Streifen und Karos. Diese sollten farblich auf die restlichen Designs abgestimmt werden.

Ein Stück Hawaii

Wer sich nach tropischen Stränden sehnt, holt sich mit floralen Designs ein Stück Hawaii auf die Nägel. Leuchtende Hibiskusblüten in Türkis, Pink oder Limettengrün versprühen pures Urlaubsfeeling. Die Blüten werden mit einem feinen Pinsel auf eine transparente Basis gemalt. Wichtig: Ein Überlack sorgt für Glanz und verlängert die Haltbarkeit. Kombiniert mit farblich abgestimmten Ringen wird der Look zum Hingucker.

Buttergelbe Bienen

Die Trendfarbe Buttergelb macht auch vor den Nägeln nicht Halt. Wer den Pastellton mit einem verspielten Motiv kombinieren möchte, liegt mit süßen Bienen genau richtig. Mit einem Dotting Tool lassen sich Körper und Flügel auftupfen, die Streifen entstehen mit einem feinen Pinsel. Als zusätzlicher Akzent können kleine Gänseblümchen dazugemalt werden. Am besten kommt das Design zur Geltung, wenn nur einzelne Nägel im Bienenstil gestaltet und die übrigen dezent in Buttergelb oder Weiß lackiert werden.