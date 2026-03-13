Designmesse in Stuttgart: Möbel, Mode, Schmuck – mehr als 200 Labels stellen bei der Blickfang aus

Die Designmesse Blickfang bietet am Wochenende in Stuttgart einmal mehr unabhängigen Labels eine Bühne. Worauf der Veranstalter in diesem Jahr einen Schwerpunkt setzt.

Von Pilz-Möbeln über Rochenleder-Mode bis zu Schmuck aus dem 3D-Drucker – bei der Messe Blickfang sind am Wochenende in Stuttgart mehr als 6000 Designprodukte zu sehen. Rund 200 Labels präsentieren in der Liederhalle ihre Stücke, wie der Veranstalter mitteilt. Dabei handele es sich um unabhängige Gestalterinnen und Gestalter „aus ganz Europa“, heißt es im Ankündigungstext für das Event.

Die Öffnungszeiten sind wie folgt:

Freitag, 13. März, 12 bis 20 Uhr

Samstag, 14. März, 11 bis 19 Uhr

Sonntag, 15. März, 11 bis 18 Uhr

Veranstalter setzt Schwerpunkte bei Blickfang in Stuttgart

Bereits zum 33. Mal findet die Blickfang in diesem Jahr in Stuttgart statt. Hier nahm sie einst ihren Anfang als Möbelschau. Der Gründer damals: Dieter Hofmann, der noch immer als Geschäftsführer fungiert. Später expandierte er mit seinem Konzept. Neben Möbeln sind heute auch andere Wohnaccessoires, Mode und Schmuck Teil der Ausstellung. Außerdem kamen im Lauf der Zeit Standorte in Hamburg, München, Wien, Basel und Zürich hinzu. Laut dem Veranstalter besuchen so inzwischen etwa 70.000 Menschen pro Jahr die Messe. Den Auftakt für die Blickfang-Saison macht aber weiterhin stets das Event am Gründungsort.

Bei der diesjährigen Stuttgarter Ausgabe setzt der Veranstalter verschiedene Schwerpunkte. Zum Frühlingsanfang passt eine Gartensonderschau. Sie zeigt Möbel und Leuchten für den Außenbereich, also für Garten, Balkon und Terrasse. Eine weitere Sonderschau stellt die lokale Designszene vor, darunter die Modemacherin Corinna Houidi. „Stuttgart Locals“ nennt sich dieser Teil der Messe. Zum Rahmenprogramm gehören überdies Veranstaltungen und Diskussionen mit Designern, Architekten und anderen Gestaltungsexperten.