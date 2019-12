Designkiosk am Rotebühlplatz in Stuttgart

14 Der Künstler Mo Matoshi Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Wo das Traditionsgeschäft Optiker Peschke nach 87 Jahren schließen musste, haben junge Designer am Rotebühlplatz nun einen temporären Geschenkladen eröffnet. Museumsreif ist das Ambiente – ein Fall für den Denkmalschutz?

Stuttgart - Pop-up ist, wenn was schnell kommt und nicht lang bleibt. Provisorische Läden in leer stehenden Gebäuden helfen jungen Kreativen, mitten in der Großstadt präsent zu sein – dort, wo die Mietpreise so hoch sind, dass meist nur Filialen großer Ketten den Zuschlag erhalten. Wer den Designkiosk betritt, der vor wenigen Tagen am Rotebühlplatz 15 eröffnet hat, glaubt, in einem Museum gelandet zu sein.

Der Charme der 1950er entfaltet sich im einstigen Traditionsgeschäft Optiker Peschke auf geradezu betörende Weise: Elegant geschwungen ist die Holztheke, auf der eine alte Registrierkasse thront. Aus den Aufbewahrschränken für Brillen steigt nun der Duft naturbelassener Seifen. Die Türbeschläge sind massiv wuchtig, wie sie heute nur noch selten hergestellt werden. Spiegel sehen aus wie Kunstwerke. Bis März 2020 präsentiert hier ein Kollektiv aus zwölf Designern, das unter dem Namen Designkiosk in der alternativen Einkaufsmeile Fluxus 2014 begonnen hat, seine Lieblingsstücke zum Verschenken. Ein buntes Potpourri aus charmanten Kleinigkeiten bietet sich an, Schutzengel aus Büchern sind darunter, Holzfische, Milchbadzusätze, Fotografien und vieles mehr, vom Rotebühlplatz mitgenommen zu werden – vielleicht sogar eingepackt für die Bescherung am festlich geschmückten Weihnachtsbaum.

Nach 87 Jahren hat Optiker Peschke für immer geschlossen

„Schon mehrfach waren ältere Herrschaften mit ihrer Brille da“, berichtet der Künstler Mo Matoshi, der an diesem Nachmittag Verkaufsdienst hat, „und wollten diese bei uns reparieren lassen.“ 87 Jahre lang residierte hier ja auch Optiker Peschke. Doch Anfang des Jahres hat Hans Ulrich Alt, der letzte Inhaber dieses Traditionsgeschäfts, für immer zugemacht. Die Gründe dafür seien vielseitig, sagte er damals, und ähnelten dem Schicksal vieler Einzelhandelsgeschäfte, die wegen der Übermacht des Online-Handels für sich keine Chance mehr sehen. Ein klassischer Optiker, der gewissermaßen zum alten Schlag gehört, kann da wohl nicht mehr mithalten. „Viele Kunden ließen sich bei uns professionell beraten und kauften dann im Internet ein“, klagte Alt. Daneben blieben wegen neuer Einkaufsviertel wie dem Gerber und dem Dorotheen-Quartier die Laufkundschaft weg.

Nach dem Auszug des letzten Optikers vom Rotebühlplatz 15 – nur Teile seines Interieurs hatte er mitgenommen, der Rest blieb mit dem Geruch der Nostalgie zurück – stand das Geschäft monatelang leer. Weil das Rollgitter runtergelassen war, konnte man nicht durch die Schaufensterscheibe in die Reste der schönen alten Einzelhandelwelt blicken. Das Interesse des Designkollektivs wurde trotzdem geweckt, das immer wieder auf der Suche nach bezahlbarer Zwischennutzung an zentraler Stelle ist. „Der Vermieter war gleich begeistert von unserer Idee“, berichtet Mo Matoshi. „er ist kunstinteressiert und hat den ersten Stock in diesem Haus zeitweise als Galerie genutzt.“

„Als ich in den Laden kam, stockte mir der Atem“

Rasch war man sich einig. Bis der Umbau für ein Edel-Döner-Restaurant beginnt, dürfen die Designer, Handwerker, Künstler, Fotografen, Seifenhersteller die alten Räume des Optikers als temporärer Geschenkladen nutzen, als „Pop-up-Store“, wie man auf Neudeutsch sagt. Bei der Eröffnung vor wenigen Tagen zählte der Architekt Karl Amann zu den Gästen. „Als ich in den Laden kam, stockte mir der Atem“, schwärmt er, „so wunderbar ist das Interieur.“ Die Denkmalbehörde, findet er, könne nun was Gutes tun und verhindern, dass man diese Räume für eine Döner-Gaststube umbauen darf.

„Viele Kollegen und ich werden von den Damen und Herren der Denkmalbehörde ganz gern gequält, wenn es darum geht marode Balkone zu erhalten, Treppenhausverkleidungen in originalem Braunton zu streichen oder ähnlichem Blödsinn“, sagt er. Wenn man aber erhaltenswerte Projekte schützen wolle, würden die Zuständigkeiten zwischen unterer und oberer Denkmalbehörde hin- und hergeschoben. Kürzlich sei dies mal wieder bei einem bedeutenden Wohnhaus am Killesberg geschehen.

Pop up ist ein schnelles Kommen und Gehen. Denkmalschutz ist das Gegenteil davon. Denkmalschutz will erhalten, was kulturell relevant ist. Im Designkiosk wollte übrigens bereits ein Kunde zum Erhalt was mitnehmen, was sich nicht so leicht einpacken lässt: Die schöne Holztheke, ja, die hätte er gern! Ob er sie, wenn das Provisorium mit dem Geschenkladen beendet ist, nicht kaufen könne, bevor sie auf dem Sperrmüll endet?