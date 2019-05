1 Noch ein Duo in Kiel: Holstein-Manager Fabian Wohlgemuth (li.), Trainer Tim Walter. Foto: Getty

Der VfB Stuttgart möchte Tim Walter als neuen Trainer, und Tim Walter möchte gerne zum VfB Stuttgart wechseln. Jetzt geht es nur noch um Details.

Stuttgart/Kiel - Es ging im Jubel über den 3:0-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg und dem Erreichen der Relegation fast ein wenig unter. Dabei ist die Personalie keine ganz unbedeutende: Tim Walter, so viel steht nach dem Wochenende fest, zieht es von der Kieler Förde an den Neckar. Wenn sich der VfB Stuttgart und Holstein Kiel bei den finalen Verhandlungen nicht noch völlig in die Wolle kriegen, heißt der VfB-Chefcoach zur neuen Saison Tim Walter. Und das unabhängig von der Ligazugehörigkeit.

Verwunderung über Äußerungen aus Kiel

VfB-Sportvorstand Thomas Hitzlsperger bestätigte den Deal rund um die Partie gegen Wolfsburg, wenn auch indirekt. „Unterstellen wir Fabian Wohlgemuth mal, dass er nicht lügt, dann ist es auch ok“, reagierte der 37-Jährige auf die Aussagen seines Kieler Kollegen. Dieser hatte norddeutsche Medien zuvor über das Interesse des VfB und die Absicht Tim Walters, nach Stuttgart zu wechseln, unterrichtet. Im Raum steht eine Ablösesumme von rund einer Million Euro. Beim VfB sorgte die Ankündigung Wohlgemuths für Verwunderung, möchte man die Saison doch möglichst ohne Nebengeräusche zu einem erfolgreichen Ende bringen.

Lesen Sie hier: Der Masterplan mit Tim Walter

Unter dem 43-jährigen gebürtigen Bruchsaler spielten die Kieler lange um den Aufstieg in die Bundesliga mit. Zuvor war er mit der zweiten Mannschaft von Bayern München in der Regionalliga erfolgreich. Walter gilt als sehr selbstbewusster Trainer mit Hang zum Offensivfußball.