Neuzugang des VfB Stuttgart: Vom tödlichen Pass bis Ballmitnahme: Was Mo Dahoud auszeichnet

Am letzten Tag des Transferfenster wird der VfB Stuttgart noch einmal aktiv. Mahmoud „Mo" Dahoud unterschreibt beim Tabellen-Dritten der Bundesliga. Die Hintergründe.











Inzwischen kennt man sich, und womöglich lief der zweite Deal schon reichlich routiniert ab. Nach Deniz Undav kommt der VfB Stuttgart mit dem englischen Premier-League-Club Brighton Hove and Albion erneut ins Geschäft. Am Donnerstag, dem letzten Tag des Wintertransfernfensters, wurde die Leihe mit Mahmoud „Mo“ Dahoud in trockene Tücher gebracht. Der 28-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis Saisonende mit anschließender Kaufoption in Höhe von 8,5 Millionen Euro plus möglicher Boni. Er erhält beim VfB die Rückennummer 5.