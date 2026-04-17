Designierter Ministerpräsident: Özdemir will das Land an der Spitze neben Bayern sehen

Der designierte Ministerpräsident Cem Özdemir will spürbare Reformen anstoßen. CDU-Chef Manuel Hagel wünscht er sich im Kabinett.
Der designierte Ministerpräsident von Baden-Württemberg Cem Özdemir (Grüne) will das Land wieder an die Spitze führen. Das wichtigste Vorhaben der künftigen grün-schwarzen Koalition sei, dass der Südwesten „ganz vorne mit dabei ist – wahrscheinlich an der Seite von Bayern“, sagte Özdemir im Gespräch mit unserer Redaktion. Schon nach einem Jahr mit der neuen grün-schwarzen Regierung, verspricht er, sollten die Menschen im Land positive Veränderungen spüren.