Designierter Linken-Chef: Luigi Pantisano attestiert der CDU „faschistische Politik“

Der designierte Linken-Vorsitzende Luigi Pantisano hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) scharf angegriffen und die CDU in die Nähe des Faschismus gerückt.
Der designierte Linken-Vorsitzende Luigi Pantisano aus Stuttgart hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) scharf angegriffen und die CDU in die Nähe des Faschismus gerückt. „Letztlich gibt es auch gerade gar keinen Unterschied zwischen der CDU, die faschistische Politik macht, der AfD oder den Faschisten selbst“, sagte Pantisano der „Bild“ vom Samstag. Ziel der Linken sei es, „die Faschisten von der Macht fernzuhalten“.