Designierter Chefdirigent des SWR-Symphonieorchesters: François-Xavier Roth – Verdachtsfall mit großer Fallhöhe

1 François-Xavier Roth Foto: Imago/CTK Photo//Katerina Sulova

Dem designierten Chefdirigenten des SWR-Symphonieorchesters, François-Xavier Roth, werden sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Noch laufen die Untersuchungen, aber überall wird schon umgeplant. Demnächst auch in Stuttgart?











Ein schlichtes CD-Cover, darauf das Bild eines ernst blickenden Mannes in mittlerem Alter, der die Hände in den Taschen seiner Anzughose verbirgt. Man liest: „Bruckner 1/2“ „Gürzenich-Orchester Köln“ und „François-Xavier Roth“. So weit, so gewöhnlich. Ungewöhnlich indes: Der CD, die an die Presse verschickt wird, liegt ein Schreiben bei. „Falls Sie“, so der Geschäftsführer des Labels Myrios Classics, Stephan Cahen, „das Album dennoch rezensieren wollen, würden wir uns natürlich freuen.“