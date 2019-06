(hub/spot) , 04.06.2019 - 09:14 Uhr , aktualisiert am 04.06.2019 - 09:14 Uhr

1 Die Queen lud zum Staatsbankett: Melania Trump und Herzogin Kate (r.) stellten dabei ihr Modebewusstsein zur Schau Foto: [M]imago images / Starface/ i Images

Beim Staatsbankett zu Ehren von Donald Trump zeigten First Lady Melania und Herzogin Kate, wie groß ihr Sinn für Mode ist.

US-Präsident Donald Trump (72) ist auf Besuch in Großbritannien und Queen Elizabeth II. (93) lud zum Staatsbankett in den Buckingham Palast. Mit dabei waren auch 16 Mitglieder der königlichen Familie, unter anderem Herzogin Kate (37). Die Ehefrau von Prinz William (36) trug dazu die Lover's Knot Tiara, die zu Prinzessin Dianas (1961-1997) liebsten Tiaren zählte. Kate kombinierte zu dieser Diamantohrringe von Queen Mum (1900-2002).

Die 37-Jährige präsentierte zu dem Bankett ein weißes Kleid von Alexander McQueen. Die ärmellose Robe mit den zarten, gestuften Spitzeneinsätzen hatte einen herzförmigen Ausschnitt und fiel ab der Hüfte in einem breit geschnittenen Rock Richtung Boden.

Melania setzt auf Dior

First Lady Melania Trump (49) wählte für das Staatsbankett eine weiße Abendrobe von Dior. Das gerade geschnittene Kleid betonte die Figur der 49-Jährigen. Oberhalb des Dekolletés glänzte das hochgeschlossene Outfit durch halbdurchsichtigen Stoff. Ihre Haare trug die First Lady zu einem eleganten Dutt frisiert. Lange weiße Handschuhe und dezente Ohrringe vervollständigten ihren Look.