Jahrzehntelang hat Valentino Garavani die Modewelt geprägt. Auch bei Hochzeiten spielten seine Kreationen eine große Rolle. Royale Bräute und große Hollywoodstars vertrauten für ihren großen Auftritt auf seine Entwürfe.
Stardesigner Valentino Garavani (1932-2026) hat viele unvergessliche Modestücke hinterlassen. Der Italiener, der am Montag im Alter von 93 Jahren in Rom gestorben ist, prägte nicht nur das ikonische Valentino-Rot, sondern auch die Brautroben zahlreicher prominenter Frauen. Neben Hollywoodstars setzten auch etliche Royals an ihrem großen Tag auf Valentino.