Jahrzehntelang hat Valentino Garavani die Modewelt geprägt. Auch bei Hochzeiten spielten seine Kreationen eine große Rolle. Royale Bräute und große Hollywoodstars vertrauten für ihren großen Auftritt auf seine Entwürfe.

Stardesigner Valentino Garavani (1932-2026) hat viele unvergessliche Modestücke hinterlassen. Der Italiener, der am Montag im Alter von 93 Jahren in Rom gestorben ist, prägte nicht nur das ikonische Valentino-Rot, sondern auch die Brautroben zahlreicher prominenter Frauen. Neben Hollywoodstars setzten auch etliche Royals an ihrem großen Tag auf Valentino.

Máxima der Niederlande glänzte in Mikado-Seide Der Einfluss des Modemachers auf königliche Hochzeiten ist unübertroffen. Im Laufe der Jahrzehnte entwarf er Brautkleider für die spätere niederländische Königin Máxima der Niederlande (54), Prinzessin Madeleine von Schweden (42), Marie-Chantal von Griechenland (57), Beatrice Borromeo (40) sowie Tatiana Santo Domingo (42).

Das Brautkleid von Máxima für ihre Hochzeit mit dem damaligen Kronprinzen Willem-Alexander (58) im Jahr 2002 war ein Paradebeispiel für Valentinos Liebe zum Detail. Gefertigt aus Mikado-Seide, überzeugte es mit einem Wasserfallausschnitt, einer fast fünf Meter langen Schleppe und einem handbestickten Schleier aus feinem Seidentüll. Es war schlicht und edel zugleich - und unterstrich damit Máximas künftige Rolle als Königin der Niederlande, die sie 2013 antrat.

Prinzessin Madeleine: "Geschenk, das ich für immer schätzen werde"

Etwas verspielter gestaltete Valentino das Brautkleid von Prinzessin Madeleine, die 2013 den Geschäftsmann Christopher O'Neill (51) heiratete. Das Stück aus plissierter Seidenorganza mit applizierter Chantilly-Spitze strahlte Eleganz und Leichtigkeit zugleich aus.

Dem verstorbenen Designer widmete Madeleine kurz nach Bekanntwerden seines Todes einen langen Instagram-Beitrag. Zu Bildern und Entwürfen ihres märchenhaften Kleids schrieb sie: "Seine außergewöhnliche Liebe zum Detail, seine zeitlose Eleganz und sein unverwechselbarer Sinn für Humor machten jeden Moment in seiner Gegenwart unvergesslich. Er hatte nie Angst, seine wahren Gedanken auszusprechen, immer mit Ehrlichkeit, Wärme und Witz. Er hat mein Brautkleid mit solcher Sorgfalt, Kunstfertigkeit und Freude erschaffen - ein Geschenk, das ich für immer schätzen werde."

In den Genuss eines Valentino-Brautkleides kam 1995 auch Kronprinzessin Marie-Chantal für ihre Hochzeit mit Kronprinz Pavlos von Griechenland (58). Der Entwurf kombinierte ein Spitzenoberteil mit langen, floralen Ärmeln und einen Schleier, der mit Schmetterlingen bestickt war - einem traditionellen Symbol für Glück.

Beatrice Borromeo wählte für ihre Hochzeit mit Pierre Casiraghi (38) 2015 im Fürstenpalast von Monaco ein hellrosa und goldfarbenes Seidenchiffonkleid aus Spitze aus, entworfen von den Valentino-Kreativdirektoren Maria Grazia Chiuri und Pierpaolo Piccioli. Ihre Schwägerin Tatiana Santo Domingo hatte schon zwei Jahre zuvor ebenfalls auf Valentino gesetzt. Beim Jawort mit Andrea Casiraghi (41) trug sie ein Couture-Winterkleid mit Makramee-Spitzenoberteil, Rüschentüll und plissiertem Rock, ergänzt durch ein doppeltes, mit Nerz gefüttertes Kaschmircape - ein Entwurf, der ihren ausgeprägten Boheme-Stil eindrucksvoll unterstrich.

Auch diese Promis sagten in einem Valentino-Traum "Ja"

Doch Valentino bleibt nicht nur durch seine edlen Roben für den Adel unvergessen. Auch zahlreiche Hollywoodstars gaben sich in seinen Entwürfen das Jawort - selbst wenn die Ehen nicht immer von Dauer waren. Schauspiel-Ikone Elizabeth Taylor (1932-2011) trug bei ihrer Hochzeit mit Larry Fortensky (1952-2016) im Jahr 1991 ein zitronengelbes Spitzenkleid mit langer Schleppe. "Friends"-Star Courteney Cox (61) gab 1999 David Arquette (54) in einem Kleid mit figurbetonter Silhouette, einem tiefen Ausschnitt und einem gepunkteten Tüllschleier das Jawort. Sängerin Jennifer Lopez (56) trug bei ihrer Hochzeit mit Chris Judd (56) im Jahr 2001 ein cremefarbenes Kleid aus Chantilly-Spitze mit tiefem Ausschnitt.

Bei Anne Hathaways (43) Hochzeit mit Adam Shulman (44) im Jahr 2012 strahlte die Schauspielerin in einem Tüllkleid mit handbemalter Schleppe und gestickten Satinblumen. Model und Designerin Nicky Hilton (42) heiratete 2015 James Rothschild (40) in einem Guipure-Kleid aus drei Elfenbein- und Silbertönen mit einer drei Meter langen Schleppe und handbestickten Kristallen. Für Gwyneth Paltrows (53) Hochzeit mit Brad Falchuk (54) im Jahr 2018 entwarf Valentino ein A-Linien-Kleid aus Spitze mit kurzen Ärmeln, transparenten Details und einem Schlüssellochausschnitt am Rücken.

Auch Schauspielerin Nicola Peltz (31), die 2022 den ältesten Beckham-Spross Brooklyn (26) heiratete, wählte ein modernes, eng geschnittenes Valentino-Kleid mit eckigem Ausschnitt. Angeblich war es eine Art Notlösung, da eigentlich Victoria Beckham (51) das Brautkleid liefern sollte. "Meine Mutter hat in letzter Minute die Anfertigung von Nicolas Kleid abgesagt, obwohl sie sich so darauf gefreut hatte, ihr Design zu tragen, sodass sie sich dringend ein neues Kleid suchen musste", behauptete Brooklyn Beckham in seiner Instagram-Abrechnung am Montagabend.

Und auch Model Heidi Klum (52) verbindet mit dem Haus Valentino ein privater Moment. Für ihre Hochzeit mit Musiker Tom Kaulitz (36) im August 2019 in Capri wählte sie eine maßgeschneiderte Robe des Labels, die der damalige Kreativdirektor Pierpaolo Piccioli entworfen hat.