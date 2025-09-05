Designer ist mit 91 Jahren gestorben: Er hat ihr Brautkleid entworfen: Charlène von Monaco trauert um Armani

Nach dem Tod von Giorgio Armani (1934-2025) haben zahlreiche Prominente den Modedesigner gewürdigt. Zu den berühmten Personen, die sich in den sozialen Medien von Armani verabschiedet haben, gehört auch Fürstin Charlène von Monaco (47). In einer persönlichen Botschaft, die die 47-Jährige unter anderem auf Instagram veröffentlichte, heißt es: "Mit großer Trauer haben der Fürst und ich vom Tod von Giorgio Armani erfahren. Er war eine Symbolfigur in der Modewelt und hat Trends geschaffen und geprägt, die Generationen beeinflusst haben."

Die Fürstin fügte in dem Post hinzu: "Zu seinen vielfältigen Werken gehörte auch mein Hochzeitskleid im Juli 2011. Seine Arbeit und seine Errungenschaften werden ihn überdauern und auch in Zukunft präsent sein." Zusammen mit ihren emotionalen Worten teilte sie in dem Beitrag ein Foto, das sie in ihrem Brautkleid zeigt. Zu sehen sind darauf auch Giorgio Armani selbst, sowie der Bräutigam Fürst Albert (67).

Weltweite Trauer nach dem Tod des Designers

Giorgio Armani ist am 4. September im Alter von 91 Jahren verstorben. Nachdem seine Unternehmensgruppe dies bekannt gegeben hatte, meldeten sich bereits zahlreiche Stars in den sozialen Medien zu Wort. Schauspielerin Julia Roberts (57) veröffentlichte etwa ein gemeinsames Bild von sich und dem Modeschöpfer und fügte hinzu: "Ein wahrer Freund."

"Die Welt hat heute einen Giganten verloren", erklärte zudem die Designerin Donatella Versace (70) auf Instagram. Ihr Kollege habe "Geschichte geschrieben und wird für immer in Erinnerung bleiben". Supermodel Cindy Crawford (59) trauert unterdessen um einen "wahren Meister seines Fachs". Ihr breche es "das Herz, vom Tode einer Legende zu hören".

Die Beerdigung und Trauerfeier für Giorgio Armani finden laut dem Statement seines Unternehmens auf "ausdrücklichen Willen" von Herrn Armani privat statt.