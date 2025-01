2017 kürte sie den letzten Hobby-Designer in "Project Runway" und widmete sich anderen Projekten. In der 21. Staffel tritt Heidi Klum jetzt einem Bericht zufolge wieder höchstpersönlich auf.

Heidi Klum (51) ist wieder auf der Bildfläche. Nach sieben Jahren soll sie zu "Project Runway" zurückkehren, wie das Magazin "People" erfahren hat. In welcher Funktion genau Klum wieder bei der Modedesigner-Castingshow anheuert, die sie 2018 nach sechzehn Staffeln verlassen hat, ist gegenwärtig noch unklar.

Die neue 21. Staffel von "Project Runway" soll zehn Folgen umfassen, die wöchentlich im US-Fernsehen ausgestrahlt werden. Die Jury und das Datum der Premiere wurden noch nicht bekannt gegeben.

Von 2004 bis 2017 moderierte die gebürtige Rheinländerin die Erfolgsserie und gewann 2013 sogar den Emmy Award für die tragende Rolle, die sie mit ihrem Co-Moderator Tim Gunn (71) ausgefüllt hat. Während ihrer Zeit bei "Project Runway" wurde sie weitere neunmal nominiert.

Project Runway ist eine US-amerikanische Castingshow, die unentdeckte Modedesigner kürt. Sechzehn Staffeln wurde die Sendung von Klum moderiert. Staffel 17 und 18 übernahm Model Karlie Kloss (32) die Moderation für zwei Jahre und danach führte Juror Christian Siriano (39) durch die Show, bei der Hobby-Modemacher gegeneinander antreten. Sie kreieren Designs, die sie nach einem vorgegebenen Motto und Material in einer kurzen Zeit fertigen müssen. Ihre Kreationen werden an Models einer Jury präsentiert und bewertet.

Auf Wiedersehen, Heidi Klum!

Nach jedem Rauswurf eines Designers flötete die Frohnatur auf Deutsch "Auf Wiedersehen" und erlangte damit nach der ersten Staffel 2004 Kultstatus im US-Fernsehen. Aber auch mit ihren modernen und atemberaubenden Looks beeindruckte Klum jede Woche das Millionenpublikum.

Sowohl die vierfache Mutter als auch ihr langjähriger Freund Gunn verabschiedeten sich 2017 aus dem Format. "Nach 16 unglaublichen Staffeln sage ich 'Auf Wiedersehen' zu 'Project Runway', einer Show, die zu moderieren und mitzugestalten mir eine Ehre war. Ich bin unglaublich stolz auf die Show, und sie wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben", sagte sie 2018 gegenüber "People". Ihr "Baby" sei nach 16 Jahren erwachsen geworden und es sei an der Zeit, sich etwas anderem zuzuwenden. Sie und Gunn widmeten sich daraufhin als Produzenten und Moderatoren der Show "Making the Cut", in der etablierte Designer auf die Probe gestellt werden, um sie auf ihr eigenes Business vorzubereiten: das nächste große Modelabel werden.

Darüber hinaus sitzt Heidi Klum seit 2006 in der Jury der amerikanischen TV-Show "America's Got Talent" (die US-Version von "Das Supertalent"). Ihre deutsche Erfolgsshow "Germany's next Topmodel" geht am 13. Februar auf ProSieben in die 20. Staffel.