Nach seiner Ehe mit Alessandra Meyer-Wölden schloss Oliver Pocher eine weitere Hochzeit aus. 2019 gab er sich dann doch mit Amira Aly das Jawort. Das war der Grund.

Oliver Pocher (47) wollte nach seiner Ehe mit Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden (42) kein zweites Mal heiraten. Der Comedian verriet der "Bild"-Zeitung: "Bei Amira war ich anfangs ganz klar: Heiraten kommt für mich nicht mehr infrage. Ich hatte das mit Sandy schon durch." Doch seine Meinung änderte sich in seiner Beziehung mit Amira Aly (33). Er habe gedacht, "man kann einer Frau doch nicht ihre Zukunft verbauen, nur weil es einmal schiefgegangen ist", so Pocher. Als Aly dann schwanger war, habe es sich richtig angefühlt.

Im Oktober 2019 gab sich das Ex-Paar das Jawort. Weniger als vier Jahre später, im August 2023, gaben sie die Trennung bekannt. 2024 wurde die Ehe geschieden. Dass die Ehe scheiterte, sei selbstverständlich schmerzhaft gewesen, wie Pocher dem Boulevardblatt sagte. Doch statt in Selbstmitleid zu versinken, habe er die Situation in Comedy-Material umgewandelt. "Und Amira ist bei mir immer willkommen. Die Tür steht offen", ergänzte er. Auch zu Weihnachten habe er sie eingeladen, das Fest verbringe sie angeblich jedoch lieber allein.

Mit Sandy Meyer-Wölden versteht sich der Comedian wieder gut

Mit Aly, die derzeit mit Christian Düren (35) liiert ist, hat Pocher zwei Söhne. Aus der Ehe mit Meyer-Wölden stammen drei weitere Kinder. Über die gemeinsame Elternschaft mit Meyer-Wölden sagte Pocher der "Bild": "Wir haben das mit den Kindern gut geregelt. Wir haben eine Basis, auf der man funktionieren kann."

Ähnliches hatte auch seine Ex-Frau geäußert. "Wir haben das gleiche Ziel: Dass es unseren Kindern gut geht, dass sie versorgt sind und dass sie gesund bleiben und dass sie sicher sind. Und das verbindet allein schon", betonte sie im Sommer in einem RTL-Interview. Inzwischen pflegen sie wieder ein gutes Verhältnis. Ganz anders sah es noch nach ihrer Trennung aus, als sie sich einen Rosenkrieg lieferten. Turbulent verlief auch Pochers Trennung von Aly.