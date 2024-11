Deserteur aus Markgröningen: Die wilde Odyssee von Hermann Juppenlatz durch Afrika

1 Ein Besuch nach 60 Jahren: Juppenlatz mit Kindern der Chipunga Primary School in einem Dorf nahe der Stadt Mzuzu, Malawi. Foto: Rainer Gessler

Mit 21 floh der Markgröninger Hermann Juppenlatz vor der Einberufung zur Bundeswehr – und führte ein Abenteurerleben.„Eigentlich war es immer riskant, was wir machten.“ Heute blickt er trotzdem gerne auf die Zeit zurück.











Link kopiert



Sechs Jahre war Hermann Juppenlatz als junger Mann in Afrika, und wenn er hier in einer gemütlichen Wohnstube in Markgröningen beim Lemberger und einem Wurstvesper von seiner Zeit als Fahnenflüchtiger in den Jahren von 1958 bis 1964 erzählt, dann ist es egal, wo er mit seiner Geschichte anfängt. Spannend ist sie immer, die Faszination für den Kontinent schimmert durch.