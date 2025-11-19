Derzeit in der Bundeshauptstadt: Kronprinzessin Victoria von Bundeskanzler Friedrich Merz empfangen

Kronprinzessin Victoria von Schweden hält sich derzeit in der Bundeshauptstadt Berlin auf. Am Mittwoch wurde sie im Bundeskanzleramt von Friedrich Merz empfangen.

Schon gestern traf Kronprinzessin Victoria von Schweden (48) in Berlin auf Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69). Heute empfing der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (70) die künftige Königin Schwedens mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt in Berlin. Bei der Begrüßungszeremonie wurden auch die Nationalhymnen Deutschlands und Schwedens gespielt.

Victoria von Schweden nimmt in Berlin an Sicherheitskonferenz teil Auf Bildern des Treffens ist zu sehen, wie sich Kanzler Merz und Victoria von Schweden herzlich die Hände schütteln. Auch der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson (61) war zugegen. Weitere Aufnahmen entstanden auf der Terrasse des Bundeskanzleramts in Berlin. Die beiden Regierungschefs und die Kronprinzessin unterhielten sich bei ihrem Treffen über verschiedene Themen, darunter den Krieg Russlands in der Ukraine.

Schon gestern hatte Victoria an der Berliner Sicherheitskonferenz teilgenommen. Bei dem hochkarätigen Treffen kommen im Hotel Vienna House Andel's Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Militär, Wirtschaft und Gesellschaft zusammen. Die Konferenz gehört zu den wichtigsten sicherheitspolitischen Foren in Deutschland.

Königspaar auf Kanadareise

Während Victoria das Königshaus in Deutschland vertritt, befinden sich König Carl XVI. Gustaf (79) und Königin Silvia (81) derzeit auf Staatsbesuch in Kanada. Stationen der Reise sind unter anderem Montreal und Ottawa. Der offizielle Instagram-Account des Palasts teilte eine Reihe von Bildern, die am Dienstagabend bei einem Staatsbankett in der Hauptstadt entstanden. Auch der kanadische Premierminister Mark Carney (60) und seine Ehefrau Diana Fox (60) waren anwesend.

Zuvor hatte das Königspaar am Dienstag unter anderem das kanadische Parlament besucht, den Amtssitz des Premierministers sowie Kanadas Nationalmuseum für Geschichte und Gesellschaft. Noch bis zum 20. November halten sich König Carl Gustaf und Königin Silvia in Kanada auf.