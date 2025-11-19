Derzeit in der Bundeshauptstadt: Kronprinzessin Victoria von Bundeskanzler Friedrich Merz empfangen

Kronprinzessin Victoria von Schweden hält sich derzeit in der Bundeshauptstadt Berlin auf. Am Mittwoch wurde sie im Bundeskanzleramt von Friedrich Merz empfangen.
Schon gestern traf Kronprinzessin Victoria von Schweden (48) in Berlin auf Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69). Heute empfing der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (70) die künftige Königin Schwedens mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt in Berlin. Bei der Begrüßungszeremonie wurden auch die Nationalhymnen Deutschlands und Schwedens gespielt.