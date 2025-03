Derzeit auf Eusexua-Tour: Probleme mit US-Visum: FKA Twigs muss Konzerte absagen

FKA Twigs muss mehrere Konzerte in Nordamerika verschieben. Ihre Produktion habe sich nicht rechtzeitig um ein Visum für die USA gekümmert, erklärte die Britin in einem Video.

FKA Twigs (37) ist aktuell mit ihrer "Eusexua"-Tour unterwegs. Jetzt musste die britische Musikerin allerdings mehrere Nordamerika-Konzerte absagen. In einem in den sozialen Medien veröffentlichten Video mit dem Titel "north american tour update" erklärte sie den Grund: Die Produktion habe die erforderlichen Visa-Unterlagen nicht rechtzeitig ausgefüllt, wodurch sie nicht in die Vereinigten Staaten einreisen kann.

Daher müssten ihre geplanten Auftritte in New York sowie Chicago und aus organisatorischen Gründen auch im kanadischen Toronto abgesagt werden. "Ich bin am Boden zerstört, um ehrlich mit euch zu sein. Mein Herz ist gebrochen", so die Musikerin. Besonders traurig sei sie, weil sie seit 2019 nicht mehr in den USA performt habe. Sie werde untersuchen, wie das passiert sei. Die Konzerte würden nicht abgesagt, sondern nur verschoben.

Lesen Sie auch

Auch Konzert in Berlin verschoben

Zuletzt musste FKA Twigs auch ihre für Berlin geplante Show verschieben. "Aufgrund von unvorhergesehenen produktionsbedingten Widrigkeiten", heißt es auf der Website der Uber Eats Music Hall, tritt sie in der deutschen Hauptstadt nun am 30. Mai statt bereits am 11. März auf. Auch ein Konzert in Prag wurde verschoben.

FKA Twigs veröffentlichte Anfang des Jahres ihr neues Album "Eusexua" und ist im Rahmen dessen seit Mitte März auf Tournee. Der nächste geplante Halt ist Mexiko-Stadt am 6. April, bevor am 11. April das Coachella Festival in Kalifornien ansteht.