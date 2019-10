1 Seit September 2019 offiziell verlobt: Amira Aly und Oliver Pocher Foto: imago images / Horst Galuschka

Oliver Pocher und seine Verlobte Amira Aly sind gerade auf den Malediven. Von dort postete Aly am Sonntag ein Bild auf Instagram. Das zeigt sie in einem weißen Brautkleid - inklusive Brautstrauß...

"Ganz normaler Tag im Paradies" für Amira Aly (27)? So kommentierte das Model ein Foto von sich auf Instagram am Sonntag. Auf dem Bild trägt die Verlobte von Comedian Oliver Pocher (41) ein weiß-besticktes Brautkleid, in der Hand hält sie einen Strauß weißer Rosen. Ihr langes schwarzes Haar ziert ein weißer Blumenkranz. Aufgenommen wurde das Bild auf den Malediven - dorthin hatten sich die beiden vor wenigen Tagen in den Urlaub verabschiedet.

Hier geht's zu Oliver Pochers Autobiographie "It's my life - aus dem Leben eines B-Promis"

Auf einer zweiten Aufnahme ist Aly nochmal aus etwas größerer Distanz vor einem großen Holztor zu sehen. Ihr weißes Kleid kommt hier voll zur Geltung. Schuhe trägt sie keine. Fans und Freunde des Paars kommentieren das Foto am Sonntag fleißig. Allen voran Oliver Pocher, der seine Verlobte fragt: "Und wo war ich!?" Pocher und Aly sind offiziell seit November 2018 ein Paar, ihre Verlobung gaben sie im September 2019 bekannt. Die beiden erwarten in Bälde ein Kind. Laut eigener Aussagen befindet sich Aly in der "Endphase" ihrer Schwangerschaft.

Offiziell bestätigt wurde eine Hochzeit bislang weder von Pocher noch von Aly. Pocher selbst postete allerdings auf seinem Instagram-Account ein Bild von sich oben ohne und tanzend vor seiner Verlobten und kommentierte mit den Worten: "Jede Frau bekommt den Junggesellenabschied, den sie verdient auf den Malediven!"