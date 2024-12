Deryck Whibley erkrankt: Australien-Tournee von Sum 41 abgesagt

Die Band Sum 41 will im Januar ihr allerletztes Konzert geben. Zuvor sollten die Musiker noch an mehreren Abenden in Australien auftreten. Doch alle Termine mussten jetzt wegen Frontmann Deryck Whibley abgesagt werden.

Die Punkband Sum 41 hat alle Australien-Termine ihrer Abschiedstour ersatzlos abgesagt. Die Band sollte zwischen dem 4. und dem 12. Dezember mehrere Konzerte geben, unter anderem in Adelaide, Brisbane und Sydney. Auf dem Good Things Festival wären sie außerdem als Co-Headliner zu hören gewesen. "Mit großer Traurigkeit und Bedauern geben wir bekannt, dass unsere Australien-Tournee 2024 nicht stattfinden kann", teilten die Musiker am 5. Dezember mit. Der inzwischen gelöschte Post auf ihrem Social-Media-Account liegt unter anderem "Billboard" vor.

Zuvor hatten sie ihr Konzert am 4. Dezember noch einzeln abgesagt und dies damit begründet, dass Frontmann Deryck Whibley (44) an einer Lungenentzündung leide. "Unter Leitung und Anleitung mehrerer australischer Ärzte ist klar, dass Deryck zu krank ist, um aufzutreten", so die Musiker jetzt. Man sei "sehr enttäuscht" über die Absage.

Abschiedstournee bis zum Januar

Die Enttäuschung für Band und Fans ist umso größer, weil es sich um einige der letzten Konzerttermine der Band überhaupt handelt. Im Frühjahr 2023 hatte das kanadische Quintett bekannt gegeben, sich 29 Jahre nach ihrer Gründung aufzulösen. Im vergangenen März veröffentlichten sie dann ihr achtes und letztes Album "Heaven :x: Hell". Drei Monate später begann die Welttournee zum Album, die sie unter anderem nach Deutschland führte: Noch am 11. November trat Sum 41 in der Münchner Olympiahalle auf.

Ihr allerletztes reguläres Konzert wollen die Bandmitglieder Whibley (Gesang, Gitarre), Dave Baksh (44, Gitarre), Jason McCaslin (44, Bass), Tom Thacker (50, Gitarre) und Frank Zummo (46, Schlagzeug) am 30. Januar 2025 in Toronto geben. Ihr endgültiger Abschiedsauftritt soll dann am 30. März bei den 54. jährlichen JUNO Awards in Vancouver stattfinden, wo sie in die Canadian Music Hall of Fame aufgenommen werden.

Sum 41 hat seit ihrer Gründung 1996 über 15 Millionen Alben verkauft, die musikalisch zwischen Pop-Punk und Heavy Metal angesiedelt sind, und zahlreiche Preise gewonnen. "Es gab so viele Momente, in denen wir uns hätten trennen können. Aus irgendeinem Grund haben wir immer durchgehalten. Darauf bin ich stolz. Es ist der richtige Zeitpunkt, damit aufzuhören. Ich stecke all meine Energie in das, was vor uns liegt. Das wird die größte Tournee unseres Lebens", begründete Deryck Whibley das Bandende in einer Pressemitteilung zur Tour.