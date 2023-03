5 Singer-Songwriter Dermot Kennedy hat das Publikum in der Porsche-Arena berührt. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Der irische Singer-Songwriter und Weltstar Dermot Kennedy gibt in der Porsche Arena ein einfühlsames Konzert: tiefsinnig, demütig und mit Beat.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Da ist die Bühne und da ein Weltstar, der von Minute Eins an seinen Gesang im Mittelpunkt stehen lässt - rau, warm und emotional. Die Show am Dienstagabend in der Porsche-Arena in Stuttgart ist gut besucht, wenn auch nicht ausverkauft, als der irische Singer-Songwriter Dermot Kennedy gegen 21 Uhr zum Mikrofon greift und mit seiner starken Präsenz zu singen beginnt. Ganz still wird es da in der Halle, beinah andächtig wird dem Pop-Barden gelauscht, der derzeit auf Europatournee sein zweites Album „Sonder“ vorstellt.

Der Titel bedeutet etwa so viel wie, wie dass das Leben eines jeden Einzelnen so komplex und bemerkenswert ist, wie das eigene auch, und dass es sich lohnt einen Blick darauf zu werfen. Düster und demütig kommt der Sänger daher und der gut zweistündige Auftritt mutet mitunter choral an. Begleitet wird er von einer fünfköpfigen Band und auf Leinwänden im Hintergrund erzählen Videos von kargen Landschaften und hoffnungsvollen Momenten.

So ist die Halle in der ersten Konzerthälfte dunkel gehalten, Kennedy, zwar hell gekleidet, steht für seinen Auftritt jedoch scheinbar gerne im Schatten und wirkt dabei fast ein wenig schüchtern. Nur ganz selten nimmt er Kontakt zu seinem Publikum auf. Er spielt die Gitarre und später das Piano, melancholisch und schön. Von der kleinen grünen Insel kommend, bringt der 31-Jährige eine gute Mischung an Feinfühligkeit und Rauheit mit und seine Texte bewegen sich nach eigener Aussage zwischen zwei Polen: Liebe und Verlust, Licht und Schatten, Leben und Tod.

Hipsteresker Auftritt

Diese Gefühle vermittelt er stark mit seinem Gesang und einem hipsteresken Auftritt, zuletzt waren seine raspelkurzen Haare lila gefärbt. So kommt es einem schnell in den Sinn, in dem Barden einen etwas poppigeren irischen Ed Sheeran zu erkennen, doch seine Musik geht mehr in Richtung Folk und elektronische Klänge. „After Rain“, seine erste Single aus dem Jahr 2016, spielt er zur Konzerthalbzeit. Kennedys musikalische Vorbilder sind nach eigenen Angaben Bon Iver und Kendrick Lamar und bekannt ist der Barde für seine Hits wie „Power Over me“ oder „Paradise“, den er zusammen mit dem italienischen Produktionstrio Meduza aufgenommen hat.

Die Songs werden zum Teil hundertmillionenfach auf Spotify gestreamt. Kennedy schafft Spannbreite zwischen radiokompatibler Dance-Musik und Regenwettermelancholie. Das macht ihn faszinierend und seine Lieder schenken Hoffnung und Trost in schwierigen Zeiten.