Dermatologische Behandlung: Monaco-Palast meldet Eingriff an Kopf und Gesicht von Fürst Albert II.

Fürst Albert II. (67) hat sich einem medizinischen Eingriff unterzogen. Wie der Fürstenpalast von Monaco am 16. Januar laut übereinstimmenden Medienberichten in einem offiziellen Statement mitteilte, handelte es sich um eine geplante dermatologische Behandlung an der Kopfhaut und im Gesicht des Monarchen.

"Im Rahmen einer routinemäßigen dermatologischen Nachsorge hat sich S.D. Fürst Albert II. einem geplanten, kurzen medizinischen Eingriff an Kopfhaut und Gesicht unterzogen, um eine gutartige Erkrankung zu behandeln", heißt es in der Mitteilung des Palastes. Die Prozedur habe einige Stiche erfordert. Der Terminkalender des Souveräns bleibe jedoch unverändert.

20 Jahre auf dem Thron

Fürst Albert ist seit April 2005 das Staatsoberhaupt Monacos, als er nach dem Tod seines Vaters Fürst Rainier III. den Thron bestieg. Im vergangenen Jahr beging er bereits das 20-jährige Jubiläum seiner Thronbesteigung. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Fürstin Charlène (47), die er 2011 heiratete, hat er die elfjährigen Zwillinge Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella. Prinz Jacques ist der Thronfolger und steht in der direkten Erbfolge hinter seinem Vater.

Charlène sprach offen über eigene Gesundheitsprobleme

Während der Fürst seine Termine wie gewohnt wahrnehmen konnte, hat seine Frau in den vergangenen Jahren selbst mit gesundheitlichen Herausforderungen zu kämpfen gehabt. Die ehemalige Olympia-Schwimmerin verbrachte einen Großteil des Jahres 2021 in ärztlicher Behandlung. Der Palast sprach damals von einer Hals-Nasen-Ohren-Infektion, gefolgt von Erschöpfung und emotionaler Belastung, die weitere medizinische Betreuung erforderten. 2022 kehrte Charlène schrittweise zu ihren öffentlichen Pflichten zurück.

Im Gespräch mit dem "People"-Magazin äußerte sich Albert im Jahr 2022 stolz über seine Frau: "Charlène geht es wirklich gut. Wie Sie selbst sehen können, ist sie bei einer Vielzahl von Veranstaltungen aktiv. Charlène engagiert sich wieder mehr im öffentlichen Leben und kümmert sich um Dinge, die ihr am Herzen liegen."