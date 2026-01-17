Dermatologische Behandlung: Monaco-Palast meldet Eingriff an Kopf und Gesicht von Fürst Albert II.

Der Fürstenpalast von Monaco hat ein Gesundheitsupdate zu Fürst Albert II. veröffentlicht. Der 67-jährige Monarch musste sich einem geplanten dermatologischen Eingriff unterziehen - an Kopfhaut und Gesicht. Es handele sich um eine gutartige Erkrankung.
Fürst Albert II. (67) hat sich einem medizinischen Eingriff unterzogen. Wie der Fürstenpalast von Monaco am 16. Januar laut übereinstimmenden Medienberichten in einem offiziellen Statement mitteilte, handelte es sich um eine geplante dermatologische Behandlung an der Kopfhaut und im Gesicht des Monarchen.