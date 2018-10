Samantha Markle Halbschwester bezeichnet Meghan als Lügnerin

Von red/sdr 25. Oktober 2018 - 09:28 Uhr

Erst kürzlich freute sich Samantha Markle, Herzogin Meghans Halbschwester, öffentlich über deren Schwangerschaft und ihre künftige Halb-Nichte. Doch der versöhnliche Schein trügt. Jetzt fährt sie schwere Geschütze auf.





Stuttgart - Der Grund für das neue böse Blut ist die Rede von Herzogin Meghan an einer Universität auf Fidschi, die sie gestern gehalten hat. Dort sprach sie darüber, ihr eigenes Studium durch finanzielle Hilfe des Staates, Stipendien und Arbeit finanziert zu haben. „Was ich auf dem Uni-Campus verdient habe, ist direkt in meine Studiengebühren geflossen“, so die gebürtige Amerikanerin. Die Mühen hätten sich absolut gelohnt, fügte die Herzogin noch hinzu.

Seit Monaten teilt Samantha gegen ihre Halbschwester aus

Meghans Halbschwester Samantha Markle behauptet nun, dass das gar nicht stimme. Auf Twitter schreibt sie: „Das ist eine Lüge! Unser Vater Thomas Markle hat für ihre komplette Ausbildung bezahlt! Meghan hat eine Vorbildfunktion und sollte Dankbarkeit und die Wahrheit verbreiten, aber keine Lügen“. Schwerwiegende Anschuldigungen, die Samantha Markle da erhebt. Es ist nicht das erste Mal. Seit Monaten teilt die 53-Jährige öffentlich gegen die 37-Jährige aus. Kürzlich gab sie in London ein TV-Interview, indem sie sich darüber beklagt, wie die Medien mit ihr und ihrer Familie umgegangen seien. Darin gibt sie eine ziemlich armselige Figur ab.

Meghan und Harry schweigen höflich

Herzogin Meghan und Prinz Harry schweigen weiterhin höflich und erobern auf ihrer Auslandsreise die Herzen der Menschen. Inzwischen sind sie im kleinen Königreich Tonga im Pazifik angekommen. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie.