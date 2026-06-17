„Der Zug hat keine Bremse!“ – Mallorca-Hit macht Nagelsmann-Furore

Der WM-Express rollt unaufhaltsam durch die USA: Nach dem Auftaktsieg feierte die DFB-Elf zu Ballermann-Beats. Julian Nagelsmann versucht sich als Übersetzer.

Es gibt WM-Geschichten, die kann man sich nicht ausdenken: Dass die deutsche Nationalmannschaft mit einem furiosen 7:1-Kantersieg gegen Curaçao perfekt in die Weltmeisterschaft startet, ist die eine Sache. Dass das NRG Stadium in Houston, Texas, nach dem Abpfiff plötzlich Kopf stand, weil ein waschechter Ballermann-Hit aus den Boxen dröhnte, die andere!

Ballermann-Sängerin Mia Julia lockt jeden Abend zur Show. Foto: IMAGO/Eibner

Fan-Voting für Stadionmusik

Wer nach dem Schlusspfiff in Houston genau hinsah, konnte in den Gesichtern der DFB-Stars pure Überraschung sehen. Besonders Joshua Kimmich musste sichtlich schmunzeln, als der vertraute Partybeat durch die US-Arena schallte. Wie kommt ein deutscher Mallorca-Song mitten nach Texas?

Ganz einfach: Das Lied war der Gewinner eines kleinen Fan-Votings für die Stadionmusik! Offiziell bleibt es allerdings bei „Major Tom“ von Peter Schilling als deutscher Torhymne. Vor dem Anpfiff wurde „Zeit, dass sich was dreht“ von Herbert Grönemeyer gespielt - und als Siegerlied „An Tagen wie diesen“ von den Toten Hosen.

Sogar die Band Malle Anja, die den Song ursprünglich nur als privaten Geburtstagsscherz aufgenommen hatte, zeigte sich überwältigt davon, dass ihr Partyhit nun auf der größten Sportbühne der Welt angekommen ist. Das Highlight folgte jedoch auf der Pressekonferenz. Bundestrainer Julian Nagelsmann bewies nicht nur Humor, sondern funktionierte den Song kurzerhand zum inoffiziellen Turniermotto um.

Nagelsmann gegen Curaçao im Torrausch. Foto: Getty Images via AFP

Julian Nagelsmann: „The train has no brakes“

Da die internationalen Medienvertreter mit dem deutschen Text verständlicherweise wenig anfangen konnten, sprang Nagelsmann kurzerhand als Übersetzer ein. Auf Englisch erklärte er einem Journalisten schmunzelnd:

„The train has no brakes.“

Doch Nagelsmann beließ es nicht beim reinen Spaß. Er spannte sofort den Bogen zur sportlichen Leistung seiner Mannschaft: „Es ist ein deutscher Song und genau das versuchen wir auch: in der Offensive unsere Chancen zu nutzen, immer weiter und weiterzumachen. So, als hätten wir keine Bremsen. Sieben Tore muss man schließlich erst einmal schießen!“

„Lagerfeuer-Atmosphäre“ mit Mia Juliaim Megapark auf Mallorca – ob das DFB-Team wirklich kommen würde? Foto: IMAGO/Daniel Scharinger

„Zug hat keine Bremse“: Mia Julia verspricht WM-Party auf Mallorca

Der Hype schwappt natürlich auch zurück nach Deutschland und an die Playa de Palma. Party-Königin Mia Julia ist bereits im WM-Fieber und schickte eine Kampfansage hinterher: „Wenn unsere Jungs mit dem Zug-Motto weitermachen, werden sie Weltmeister!“

Für diesen Fall versprach sie bereits, die Mannschaft persönlich empfangen zu wollen und den Song live mit den frischgebackenen Weltmeistern zu singen. Komponiert wurde das Stück allerdings von „Malle Anja“ mit Moritz Otte, Fabian Pesch, Paul Steep und Joshua Tjong-Ayong.