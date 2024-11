Der zeitlose Beigeton: Camel liegt wieder im Trend: Eine unscheinbare Farbe kehrt zurück

Camel ist zurück und erobert die Modewelt! Die elegante, warme Farbe gilt als perfekter Begleiter für Herbst- und Winter-Outfits und verleiht jedem Look sofort mehr Stil und Wertigkeit. So wird Camel jetzt kombiniert.

Unter allen Modefarben gibt es eine Farbe, die, obwohl sie leise und zurückhaltend wirkt, immer Eleganz und Luxus versprüht: Camel. Der warme, zeitlose Beigeton wird besonders in den kälteren Monaten gern getragen, vor allem in Form des ikonischen Camel Coats. Doch auch jenseits des klassischen Mantels gewinnt Camel seit einigen Jahren wieder an Popularität und ist viel mehr als nur eine neutrale Farbe.

Kürzlich präsentierte Hermès Camel als Trendfarbe für Frühjahr und Sommer 2025 - und zeigte damit, dass diese Farbe in jeder Jahreszeit elegant und hochwertig wirkt. Davon inspiriert kann Camel ganz bewusst in die Herbst- und Winter-Garderobe integriert werden. Hier sind einige Ideen, um das Potenzial der "unscheinbaren" Farbe voll auszuschöpfen.

Die ideale Camel-Basis

Wenige Kombinationen wirken so edel und zugleich gemütlich zugleich wie ein Kaschmirpullover in Camel mit V-Ausschnitt. Ein Oversized-Kaschmirpullover in Camel ist in diesem Herbst und Winter die ideale Basis, um einen eleganten und dennoch alltagstauglichen Look zu kreieren. Kombiniert mit einer engen Jeans oder einer schmalen Hose in Dunkelbraun oder Schwarz, ist man perfekt gestylt für verschiedenste winterliche Anlässe. Ein Camel-Pullover in Kaschmir verleiht jedem Outfit einen Hauch von Luxus, ohne dabei aufdringlich zu wirken.

Monochromer Camel-Look

Ob als schmal geschnittene Bundfaltenhose oder weit fallende Palazzo-Hose: Eine Hose in Camel ist die perfekte Wahl für ein zeitloses Herbst- oder Winteroutfit, das schick und zugleich dezent ist. Besonders in Kombination mit cremefarbenen Pullovern, einer weißen Bluse oder einem Rollkragenpullover in ähnlichen Beigetönen entsteht ein monochromer Look, der nicht nur im Büro, sondern auch beim Shoppen oder Kaffeetrinken edel aussieht. Wer gern farbliche Akzente setzt, kann den Look mit einer leuchtend roten Tasche oder auffälligen Accessoires ergänzen.

Quiet-Luxury-Ästhetik mit Camel

Camel-Stiefeletten gehören zu den It-Pieces, die in diesem Herbst und Winter eigentlich in keinem Schuhschrank fehlen dürfen. Besonders in Kombination mit herbstlichen Farben wie Moosgrün, Bordeaux oder Dunkelblau schaffen sie eine elegante Quiet-Luxury-Ästhetik. Ein schlichtes Outfit aus Jeans und Wollpullover wird durch Stiefeletten in Camel aufgewertet und zum Hingucker.

Power-Dressing mit Camel

Ein Kostüm in der Farbe Camel - ob klassisch als Blazer mit passender Hose oder als Rock-Kombination - ist ein Power-Look für alle, die Stil und Selbstbewusstsein ausstrahlen möchten. Besonders elegant und kraftvoll wirkt eine Kombination mit satten Farben wie Schwarz, Dunkelgrau oder Dunkelbraun. Ein Blazer in Camel lässt sich sowohl seriös im Business-Stil tragen als auch in einer Casual-Variante mit Rollkragenpullover und Sneakers. Ein Camel-Kostüm in Kombination mit Gold-Accessoires und einer Clutch für den Abend - dieser Look bringt eine elegante, feminine Note in die kühleren Monate.