Der Wunderweltenbaum: Ein Fantasy-Abenteuer mit Charme

Abseits von Superhelden und Fortsetzungen bringt "Der Wunderweltenbaum" frischen Wind ins Kino. Die Verfilmung einer eher unbekannten Buchreihe entfaltet nach verhaltenem Start ihren Charme und weiß mit Humor und Herz zu überzeugen.
Kinderbücher dienen Hollywood seit längerem schon als beliebte Vorlage für Verfilmungen - oft mit großem Erfolg. So zählt etwa die "Harry Potter"-Reihe zu den erfolgreichsten Filmserien der Kinogeschichte. Auch der charmante Bär Paddington hat in den vergangenen Jahren das Publikum begeistert. In Deutschland lockten zudem die Filme rund um "Die Schule der magischen Tiere" ein Millionenpublikum in die Kinos.