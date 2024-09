Der Wiesn-Besuch kann kommen: Die schönsten Accessoires zum Dirndl

Der Wiesn-Look ist erst mit den richtigen Accessoires komplett. 2024 sind klassischer Schmuck, filigrane Taschen und bequeme Schuhe im Trend. Von Trachtenschmuck über stylische Hüte bis hin zu eleganten Strumpfhosen - diese Accessoires setzen das Dirndl perfekt in Szene.

Das perfekte Dirndl ist ausgewählt, aber damit ist das Outfit für die Wiesn noch nicht komplett. Denn erst mit den richtigen Accessoires wird der Trachten-Look richtig rund. Von Schmuck über Taschen bis hin zu den passenden Schuhen: Auch 2024 gibt es wieder spannende Trends, die dem Dirndl den letzten Schliff verleihen. Mit diesen Must-haves ist man für das Oktoberfest bestens gerüstet.

Trachtenschmuck: Statement-Pieces mit Tradition

Trachtenschmuck gehört einfach zum Dirndl dazu und wird 2024 gern in Form von Statement-Pieces getragen. Besonders beliebt: traditionelle Kropfbänder. Diese breiten Halsbänder, oft aus Samt, Perlen oder filigranen Kettengliedern gehören zu den echten Klassikern auf der Wiesn.

Wer es schlichter mag, setzt auf filigranen Schmuck. Ketten mit kleinen Anhängern in Form von Herzen, Perlen oder floralen Motiven sorgen für stilvolle Akzente. Kombiniert mit passenden Ohrringen - ob als kleine Stecker oder in Form von eleganten Hängern - ist man perfekt gestylt. Silber bleibt dabei die dominierende Farbe, aber auch Roségold sieht zu den angesagten Erdtönen des Dirndls 2024 wunderbar aus.

Die richtige Tasche: Klein, aber fein

Beim Feiern im Festzelt oder bei einem Spaziergang über die Theresienwiese sollten die Essentials - Handy, Lippenstift und Co. - immer griffbereit sein. Eine Tasche ist daher ein Muss, aber sie sollte nicht zu groß sein. Besonders im Trend liegen Taschen aus Naturmaterialien wie Leder, Filz oder Leinen. Auch verspielte Details wie Stickereien oder florale Verzierungen dürfen nicht fehlen. Ein echter Hingucker sind runde geflochtene Trachtentaschen.

Die passenden Schuhe zum Dirndl-Look

Die Wahl der richtigen Schuhe ist beim Dirndl genauso wichtig wie das Kleid selbst. Für die Wiesn sind klassische Haferlschuhe die perfekte Wahl. Abgesehen davon sind Mary-Janes aus Wildleder dieses Jahr sehr beliebt, da sie sich perfekt zu den natürlichen Materialien der Dirndl kombinieren lassen.

Wer es lieber etwas schicker mag, greift zu eleganten Pumps oder Ankle Boots. Besonders angesagt: Modelle mit kleinem Absatz und Riemchen, die dem Outfit eine feminine Note verleihen. Mutige Mode-Fans tragen 2024 auch Stiefel als Trend-Accessoire zum Dirndl. Hochwertige Lederstiefel oder Boots in gedeckten herbstlichen Farben wie Braun oder Grau setzen einen modischen Kontrast zu den traditionellen Elementen.

Schicker Kopfschmuck für die Wiesn

Ein Hut zum Dirndl? Unbedingt! 2024 darf der traditionelle Trachtenhut nicht fehlen. Besonders im Trend: Filzhüte in gedeckten Farben wie Grau, Beige oder Tannengrün. Ein Trachtenhut ist nicht nur klassisch, sondern schützt auch vor Sonne und - falls nötig - vor einem kleinen Wiesn-Regenschauer. Abgesehen davon sind Haar-Accessoires wie Blumenkränze oder Haarreifen mit Perlen- und Blumen-Applikationen auch in diesem Jahr wieder eine perfekte Ergänzung zu romantischen Dirndln mit Spitzenblusen und sorgen für einen frischen, verspielten Look.

Strümpfe und Strumpfhosen

Ein Accessoire, das manchmal unterschätzt wird: Die richtigen Strümpfe oder Strumpfhosen gehören unbedingt zu einem gut gestylten Dirndl. Kniehohe Strümpfe sind ein Klassiker und 2024 besonders in Kombination mit Loafern oder Haferlschuhen beliebt. Wer es lieber moderner mag, greift zu eleganten, dünnen Strumpfhosen, die vor allem bei längeren Dirndln toll aussehen. Sie sind ein Must-have, wenn das Wetter auf der Wiesn kühler wird. Besonders angesagt: Strumpfhosen mit subtilen Mustern, die dem Outfit das gewisse Etwas verleihen, ohne aufdringlich zu wirken.

Trachtenjacken und Janker halten warm

Traditionell zeigt sich zwar der Spätspommer zur Oktoberfestzeit nochmal von seiner besten Seite, trotzdem können die Nächte in München schon mal kühler werden. Deshalb darf eine passende Jacke zum Dirndl nicht fehlen. 2024 sind klassische Trachtenjacken und Janker wieder voll im Trend. Diese kurzen, taillierten Jacken aus Loden oder Wolle sind nicht nur praktisch, sondern auch ein echtes Mode-Statement. Strickjacken zum Dirndl sind eine tolle Alternative zum Janker. Sie sollten allerdings farblich zum Dirndl passen - Secondhand- und Vintage-Läden sind für solche Investitionen und einzigartige Modelle die beste Anlaufstelle.