Der Wetter im August: Stuttgarts Sommer geht frühherbstlich zu Ende

Auch wenn es sich anders angefühlt hat: statistisch war der August in Stuttgart zu warm. Insgesamt erlebte die Stadt einen passablen Sommer – und er könnte auch noch mal zurückkommen.
Über das Wetter zu reden, gehört für die meisten zum Alltag. Darüber heftig zu granteln auch. Wie, der Sommer ist vorbei? Hat er denn überhaupt schon angefangen? So was hört man gerade in der Stadt, wenn die Menschen auf dem Weindorf ein Jäckle zum Glas brauchen und dann doch eher rot als weiß ordern. Im Freibad waren am letzten Sommerwochenende die Nilgänse fast unter sich und die paar wackeren Bahnenzieher können sich aktuell überhaupt nicht vorstellen, ob nach dem offiziellen Ende der Saison am 14. September die Bäderbetriebe über eine Verlängerung nachdenken werden. Kurzum – das Finale des Sommers war wettertechnisch eher ein wenig frisch und feucht. Und ja, das stimmt auch: Zumindest für die Meteorologen endet der Sommer mit dem 31. August. Im Kalender spricht man dagegen noch bis zum 21. September vom Sommer. Auch wenn dann vielleicht schon die Heizung läuft.