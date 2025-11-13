Der wertvollste Mensch in meinem Leben: Bushidos bezaubernde Liebeserklärung an Anna-Maria Ferchichi

Anna-Maria Ferchichi feiert Geburtstag und darf sich nicht nur über einen hübsch dekorierten Tisch mit Geschenken, Torte und Luftballons freuen, sondern auch über eine öffentliche Liebeserklärung von ihrem Mann, Musiker Bushido.
Anna-Maria Ferchichi feiert am heutigen Donnerstag ihren 44. Geburtstag. Der Tag in Dubai, wo die Familie lebt, begann mit einem festlich gedeckten Tisch. Zu sehen sind auf dem entsprechenden Foto, das die Influencerin in ihren Instagram-Storys teilt, ein großer Tisch mit Blumensträußen, weißen Kerzen, Geschenken und einer rosa Torte. Im Hintergrund ziert ein "Happy Birthday" aus silbernen Luftballons ein Fenster. An der Decke schweben rote Luftballons mit rot-grünen Kirschballons daran.