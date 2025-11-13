Der wertvollste Mensch in meinem Leben: Bushidos bezaubernde Liebeserklärung an Anna-Maria Ferchichi

Anna-Maria Ferchichi feiert Geburtstag und darf sich nicht nur über einen hübsch dekorierten Tisch mit Geschenken, Torte und Luftballons freuen, sondern auch über eine öffentliche Liebeserklärung von ihrem Mann, Musiker Bushido.

Anna-Maria Ferchichi feiert am heutigen Donnerstag ihren 44. Geburtstag. Der Tag in Dubai, wo die Familie lebt, begann mit einem festlich gedeckten Tisch. Zu sehen sind auf dem entsprechenden Foto, das die Influencerin in ihren Instagram-Storys teilt, ein großer Tisch mit Blumensträußen, weißen Kerzen, Geschenken und einer rosa Torte. Im Hintergrund ziert ein "Happy Birthday" aus silbernen Luftballons ein Fenster. An der Decke schweben rote Luftballons mit rot-grünen Kirschballons daran.

"Ihr seid so wunderbar", kommentiert Ferchichi das Foto und vertagt ihren Mann, Musiker Bushido (47), ihren Sohn Montry aus einer früheren Beziehung und dessen Freundin Yasmin, die inzwischen auch in Dubai leben, sowie drei der sieben gemeinsamen Kinder mit dem Rapper: Aaliyah, Djibrail ("Djibi") und Laila.

Bushidos liebevolle Nachricht

In der nächsten Story ist die liebevolle Nachricht zu sehen, die Bushido auf seinem Instagram-Account veröffentlichte. Zu einem Foto, auf dem er sie auf die Wange küsst, heißt es: "Alles erdenklich Gute zum Geburtstag mein Schatz."

Weiter schreibt er: "Ich kann nicht mit Worten beschreiben, was du mir bedeutest. Du bist der wertvollste Mensch in meinem Leben und der Grund, weshalb ich zu einem besseren Menschen geworden bin. Ich liebe dich", so Bushido.

Sechs Geburtstage in einer Woche

Der in Bonn geborene Musiker, gebürtig Anis Ferchichi, und die jüngere Schwester von Musikerin Sarah Connor (45) sind seit 2011 ein Paar.

Im Mai 2012 feierten sie Hochzeit, im Juli desselben Jahres kam die erste gemeinsame Tochter zur Welt. Im November 2013 wurden sie Eltern eines Zwillingspärchens, im Sommer 2015 kam ein weiterer Sohn in Berlin zur Welt. Im November 2021 wurden Bushido und seine Frau Eltern von Drillingsmädchen. 2022 zog die Familie nach Dubai. Ab und zu betont Anna-Maria Ferchichi dieser Tage in Fragerunden, dass ein weiteres Kind nur via Leihmutter infrage käme.

Anfang November kündigte Anna-Maria Ferchichi den alljährlichen Geburtstagmarathon der Familie in einer Story an. "Die Drillinge haben am 11.11., ich am 13.11. und die Zwillinge am 19.11. Geburtstag. Wir alle einfach in einer Woche", schrieb sie. Außerdem teilte sie ihren 970.000 Followerinnen und Followern mit: "Unsere Zwillinge sind an ihrem Bday mit Anis bei 'DSDS'. Das erste Mal werde ich nicht an ihrem Geburtstag da sein", schrieb sie und fügte ein gebrochenes Herz dazu.