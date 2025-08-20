Der Weg ist lang: Moderatorin Charlotte Potts macht Brustkrebsdiagnose öffentlich

TV-Moderatorin Charlotte Potts hat ihre Brustkrebsdiagnose öffentlich gemacht. Aktuell werde sie behandelt, doch der Weg zur Genesung "ist lang", schreibt sie in einer langen Nachricht.
TV-Moderatorin Charlotte Potts (39) hat auf Instagram ihre schwere Erkrankung öffentlich gemacht: Die Journalistin ist an Brustkrebs erkrankt. "Diagnose: Brustkrebs. Und plötzlich steht das Leben Kopf", schreibt sie zu mehreren Bildern, die sie im Krankenhaus zeigen. "Natürlich hofft man immer, dass es etwas anderes, Harmloses ist. Etwas, das mit Antibiotika verschwindet", heißt es weiter. Vor drei Monaten sei sie noch bei der Vorsorge gewesen. Auch bei vielen anderen Patientinnen sei das der Fall.