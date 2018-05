Der Waldorfkindergarten Ludwigsburg wird 50 „Eltern fragen zu viel“

Von Patricia Elsner 13. Mai 2018 - 16:00 Uhr

Die Erzieherin Franziska Trautwein wünscht sich mehr Ruhephasen für Kleinkinder. Foto: privat

Kinder seien heute individueller als früher, sagt Franziska Trautwein. Und dass sie mit vielen Fragen ihrer Eltern überfordert seien. Die 47-Jährige ist Kindergärtnerin am Waldorfkindergarten in Ludwigsburg.

Ludwigsburg - Der Waldorfkindergarten in Ludwigsburg feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag. Die 47-jährige Franziska Trautwein arbeitet seit zwanzig Jahren als Erzieherin und seit acht Jahren im Waldorfkindergarten in Ludwigsburg. Als solche hat sie hautnah miterlebt, wie sich der Umgang zwischen Eltern und Kindern verändert hat.

Frau Trautwein, was unterscheidet einen Waldorfkindergarten von einem klassischen Kindergarten?

Die Räumlichkeiten in einem Waldorfkindergarten sind bewusst harmonisch eingerichtet. Wir verwenden nur warme Farben, zum Beispiel rosa für die Wände. Die Spielsachen sind aus Holz und Naturmaterialien wie Baumwolle oder Seide. Außerdem haben wir keine klassischen Spielsachen wie Brettspiele.

Sondern?

Die Kinder spielen mit dem, was sie in der Natur finden. Mit Stöcken, Muscheln oder Steinen. Das fördert die Kreativität. Eine Wurzel kann so entweder ein Bagger, eine Gießkanne oder ein Rasenmäher sein, ganz nach Vorstellung des Kindes.

Wie unterscheidet sich Ihre Arbeit von der anderer Erzieherinnen?

Wir Erzieher sehen uns ganz stark als Vorbild für die Kinder und so handeln wir auch. Daher gehen wir besonders achtsam mit den Kindern und den Dingen um. Außerdem legen wir besonderen Wert auf Tagesabläufe und Rhythmen, wie ein gemeinsames Frühstück und einen Morgenkreis. Diese geben den Kindern Sicherheit und Geborgenheit.

Wie haben sich die Kindern in den letzten Jahren verändert?

Kinder sind heute viel individueller als früher und können sich dadurch nicht mehr so schnell in die Gruppe einfügen. Außerdem sind die Kinder auch unruhiger geworden.

Woran liegt das?

Ich denke, das liegt an dem Programm, das schon den Kindergartenkindern geboten wird: Kinderturnen, Musikschule und was es sonst so gibt. Gerade wenn beide Eltern berufstätig sind, kommen die Kinder kaum zur Ruhe. Auch dass die Kinder ständig nach ihrer Meinung gefragt werden, halte ich für keine gute Idee: Ein Dreijähriger ist damit schlichtweg überfordert. Kinder brauchen Orientierung. Das vergessen nur manche Eltern.

Wie wirkt sich das auf Ihre Arbeit aus?

Wir versuchen individueller auf die Kinder einzugehen. Wir bauen ihnen Nischen im Alltag ein und geben ihnen die Möglichkeit ihren Bewegungsdrang und ihre Kletterfreude auszuleben.