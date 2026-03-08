Der Wahlsonntag in Stuttgart: In West wählt man Grüne und in Freiberg die AfD – was ist dran?

Viele Wähler sind am Sonntag unentschlossen, wo sie ihr Kreuz hinsetzen wollen. Wir haben mit Wählern in West und Freiberg geredet, wo die Grünen oder die AfD besonders stark sind.
Manchen Menschen steht ihr Wahlverhalten an diesem Wahlsonntag regelrecht auf der Stirn geschrieben – könnte man meinen. Am Wahllokal im Schulzentrum im Stuttgarter Stadtteil Freiberg sieht man zum Beispiel einen Mann mit schulterlangen grauen Haaren und einem Kinnbart aus der Schule laufen. Er ist gut gelaunt und trägt eine knallgrüne Outdoor-Jacke.