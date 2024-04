Der VfB verliert bei Werder Bremen mit 1:2. Für Aufregung bei den Fans sorgen zwei nicht gegebener Elfmeter für den VfB. So reagieren die Fans.

Der VfB Stuttgart hat sein Auswärtsspiel bei Werder Bremen mit 1:2 verloren. Zum Leidwesen der Fans fanden die Schwaben über weite Strecken nicht ins Spiel. Ein spätes Tor von Deniz Undav reichte nicht, um den Rückstand aufzuholen und wenigstens einen Punkt zu retten. Dabei wäre ein Unentschieden angesichts der Chancen des VfB durchaus möglich gewesen. Der Gedanke, in der Tabelle der Bundesliga noch vor dem FC Bayern auf Platz 2 zu stehen, war wohl zu schön, um wahr zu sein.

Aufregung gab es vor allem um zwei nicht gegebenen Elfmeter für den VfB Stuttgart. Eine davon war die vermeintlichen Abseitsstellung des VfB: Werder Bremens Verteidiger Anthony Jung bringt Guirassy mit einem Klammergriff zu Fall. Der VAR entscheidet jedoch gegen den VfB. In einer anderen Szene landet eine Faust im Gesicht von Angelo Stiller. Auch hier entscheidet der Schiedsrichter zu Gunsten von Werder Bremen. Ob das den VfB am Ende den entscheidenden Punkt gekostet hat? Das sagen Fans in sozialen Netzwerken wie X über das Spiel:

War die Entscheidung des Schiedsrichters richtig? War es Abseits? Der User SilverSkills hat eine klare Meinung:

Auch User Manu stellt die Entscheidung des Unparteiischen infrage:

War es ein Elfmeter oder nicht? Nach dem Schlag ins Gesicht von Angelo Stiller schreibt VfB-Fan Hoeneß SZN: „Der boxt ihm ins Gesicht? Wie bitte ist das kein Elfer?“:

Während Johannes Holbein die Schuld bei der Mannschaft sieht: „Zu spät aufgewacht, deshalb verloren. Der Schiedsrichter war nicht Schuld, auch wenn manche Situationen strittig waren“:

Auch Vertikalpass scheint nicht viel von den Fähigkeiten Michael Zetterers als Schiedsrichter zu halten:

In Bezug auf die Szene zwischen Angelog Stiller und Werder-Keeper Michael Zetterer schreibt micha1893 - nicht ohne Ironie - „klar normaler Zweikampf“:

User vfb.memes vermutet ein spieltagsabhängiges Muster beim VfB. Können sich die Fans nächste Woche dann garantiert auf einen Sieg freuen?

X-User SvenSation wünscht sich von den Fans die Größe, eine Niederlage nicht reflexartig auf den Schiedsrichter zu schieben:

Dass der VfB das Spiel nach dem verpatzten Start trotz der nicht gegebenen Elfmeter nicht abgeschrieben, sondern bis zum Schluss gekämpft hat, zeigt die Erleichterung des Gegners:„Unsere Reaktion, wenn nach gefühlten 143 Minuten Nachspielzeit ENDLICH der Schlusspfiff ertönt.“

Am kommenden Samstag ist der VfB Stuttgart erneut auswärts gefordert. Gegner ist der amtierende Deutsche Meister Bayer Leverkusen. Dann wird sich zeigen, ob vfb.memes mit seiner Theorie über „Samstagsspiele“ Recht behält. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.